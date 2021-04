Plusieurs responsables clés ont quitté la Chambre de commerce américaine alors que le plus grand groupe de lobbying des entreprises du pays change ses priorités et change de direction pendant l’administration du président Joe Biden.

Au moins quatre des principaux dirigeants du groupe sont partis ces derniers mois.

Les anciens dirigeants de la Chambre qui sont récemment partis ont refusé de commenter ou n’ont pas renvoyé leurs demandes de commentaires à CNBC.

Un porte-parole de la Chambre n’a pas fait de commentaire sur les raisons pour lesquelles les dirigeants mentionnés dans cette histoire ont choisi de partir.

« Bien que la Chambre ne commente pas le personnel en particulier, nous sommes fiers de notre personnel talentueux, de notre faible taux de rotation record et des nouvelles recrues récentes », a déclaré le porte-parole. « Nos employés sont essentiels pour servir nos membres et notre mission de créer des emplois et de stimuler la croissance économique. »

Il a noté que le groupe a récemment embauché l’ancien parlementaire de la Chambre des représentants Tom Wickham en tant que vice-président principal pour la politique nationale et locale; Kasper Zeuthen, qui a dirigé la stratégie de communication sur le commerce et d’autres questions politiques à la délégation de l’Union européenne aux États-Unis, en tant que vice-président; et Denise Osei, de la société de marketing Destination DC, en tant que stratège des médias sociaux du groupe.

Pourtant, le moment des départs coïncide avec l’augmentation des critiques républicaines à l’encontre de la Chambre alors qu’elle soutient plus de législateurs démocrates.

Les changements interviennent également lorsque la nouvelle PDG, Suzanne Clark, succède à Tom Donohue, qui dirigeait l’organisation depuis la fin des années 1990. La Chambre a également récemment perdu Charles Schwab en tant que membre corporatif.

Caroline Harris, l’une des principales lobbyistes fiscales de la Chambre, a quitté le groupe ce mois-ci, selon sa page LinkedIn. Elle était à la Chambre depuis plus d’une décennie, dit sa page.

Une personne ayant une connaissance directe de la question, qui a refusé d’être nommée pour s’exprimer librement, a déclaré à CNBC que Harris rejoignait Capitol Tax Partners, un magasin de lobbying spécialisé dans la législation fiscale. Le cabinet se vante d’avoir travaillé sur tous les projets de loi fiscaux qui sont devenus loi au cours des 30 dernières années, y compris le projet de réforme fiscale de l’ancien président Donald Trump.

La société a reçu près de 12 millions de dollars en 2020 pour son travail de lobbying, pour des clients tels qu’Apple, FedEx, Amazon, Citadel, Goldman Sachs et l’American Investment Council, selon les données du Center for Responsive politique non partisan.

L’associé gérant de Capitol Tax Partners n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Un autre départ récent est Christina Atchley Lotspike. Elle était une lobbyiste en chef axée sur la technologie et les infrastructures de transport, qui est une priorité clé pour l’administration Biden. Le président cherche à augmenter le taux d’imposition des sociétés pour aider à payer sa proposition d’infrastructure de 2 billions de dollars.

La page LinkedIn d’Atchley indique qu’elle a quitté la Chambre ce mois-ci après plus de sept ans avec le groupe. Atchley est maintenant lobbyiste à l’application d’épicerie Instacart.

Rob Schroder a quitté la Chambre au début de 2021, selon sa page LinkedIn. Il était vice-président principal des affaires internationales. Il était également à la Chambre depuis sept ans, selon sa page LinkedIn.

Stan Harrell, qui avait été le directeur financier de la Chambre, ne détient plus ce titre, selon le site Internet du groupe. Au lieu de cela, il le répertorie comme un ancien vice-président senior et directeur financier.

La plus récente 990 formulaire fiscal pour la fondation du groupe à partir de 2019, répertorie Harrell comme directeur financier. Le formulaire montre que Harrell a signé et daté le document 990 en novembre 2020 en tant que directeur financier. Sa page LinkedIn dit qu’il est à la Chambre depuis plus de 20 ans. Le porte-parole de la Chambre n’a pas précisé qui allait devenir leur prochain directeur financier.

Ces mouvements marquent les derniers départs de la Chambre de Commerce.

Scott Reed, ancien stratège politique principal à la Chambre, a déclaré CNBC l’année dernière, il a démissionné en raison du « mouvement vers la gauche et du dénigrement constant de Trump contre la Chambre ». Le groupe a affirmé que ils ont tiré Reed.

Les départs interviennent également alors que les entreprises sont confrontées à la répression des dirigeants du GOP pour s’opposer à la nouvelle loi sur le vote de la Géorgie et aux mesures similaires élaborées dans d’autres États. Les critiques ont déclaré que ces lois limiteraient l’accès au vote des minorités.

Alors que certains membres de la Chambre ont exprimé leur opposition à ces lois, l’organisation elle-même a pris une position plus directe contre la loi pour le peuple soutenue par les démocrates, qui vise à renforcer l’accès au vote.

La lettre du groupe s’opposant au projet de loi indique qu’il est contre la plupart des lois de vote débattues à travers le pays.

« La Chambre est profondément troublée par les efforts déployés au niveau des États et au niveau fédéral pour promulguer des modifications de la loi électorale sur une base partisane », Ça disait.