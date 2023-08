Les États-Unis imposeront des sanctions en matière de visa aux responsables chinois qui poursuivent « l’assimilation forcée » d’enfants au Tibet, où les experts de l’ONU affirment qu’un million d’enfants ont été séparés de leurs familles.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis restreindraient les visas aux responsables chinois dans le cadre de la politique des internats publics, la dernière d’une série de mesures américaines à l’égard de Pékin qui interviennent malgré la reprise du dialogue de haut niveau.

« Ces politiques coercitives visent à éliminer les traditions linguistiques, culturelles et religieuses distinctes du Tibet parmi les jeunes générations de Tibétains », a déclaré Blinken dans un communiqué.

« Nous exhortons la RPC [People’s Republic of China] autorités à mettre fin à la coercition des enfants tibétains dans les internats gérés par le gouvernement et à mettre un terme aux politiques répressives d’assimilation, tant au Tibet que dans d’autres régions de la RPC », a-t-il déclaré, faisant référence à la République populaire de Chine.

Un porte-parole du département d’État a déclaré que les nouvelles restrictions s’appliqueraient aux responsables actuels et anciens impliqués dans la politique éducative au Tibet, mais n’a pas donné plus de détails, citant les lois américaines sur la confidentialité des dossiers de visa.

Les États-Unis ont imposé séparément des sanctions en décembre à deux hauts responsables chinois, Wu Yingjie et Zhang Hongbo, pour ce que Washington a qualifié de violations généralisées des droits de l’homme au Tibet.

Blinken a cité dans sa déclaration un chiffre donné en février par trois experts de l’ONU, selon lequel environ un million d’enfants tibétains auraient été emmenés de force dans des internats.

Le programme semble viser à intégrer involontairement les Tibétains dans la culture majoritairement Han de Chine, avec un enseignement obligatoire en mandarin et aucune instruction culturellement pertinente pour la région himalayenne à majorité bouddhiste, ont déclaré les rapporteurs spéciaux.

Un autre rapport publié cette année par des experts de l’ONU a déclaré que des centaines de milliers de Tibétains ont également été forcés de quitter la vie rurale traditionnelle pour suivre une « formation professionnelle » peu qualifiée, comme prétexte pour saper leur identité.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié le rapport de « totalement infondé » et a déclaré que la région du Tibet « jouit de la stabilité sociale, du développement économique, de l’unité ethnique, de l’harmonie religieuse et que les gens vivent et travaillent en paix ».

La Campagne internationale pour le Tibet, un groupe de pression proche du chef spirituel de la région, le Dalaï Lama, a salué l’action de Blinken contre la séparation « inadmissible » des enfants.

« Comme le dit souvent le Dalaï Lama, la culture tibétaine, basée sur la paix et la compassion, a une valeur à offrir au monde entier », a déclaré le président du groupe, Tencho Gyatso.

« Ce programme d’internat cible les esprits les plus vulnérables et les plus impressionnables et vise à convertir les Tibétains en Chinois, à consolider le contrôle du gouvernement chinois sur le Tibet et à annihiler la culture et le mode de vie tibétains », a-t-elle déclaré.

Le Tibet a alterné au cours des siècles entre indépendance et contrôle par la Chine. Pékin affirme avoir « libéré pacifiquement » la région en 1951 et apporté des infrastructures et de l’éducation à cette région auparavant sous-développée.

Le Dalaï Lama, qui s’est exilé en Inde en 1959, a gagné une popularité mondiale grâce à ses enseignements spirituels, tout en sensibilisant au Tibet.

A 88 ans, le moine a désormais ralenti ses voyages et a déclaré qu’il pourrait rompre avec la tradition bouddhiste et choisir sa propre réincarnation ou déclarer la fin de l’institution, craignant que Pékin, officiellement athée, n’identifie et ne prépare un successeur docile.