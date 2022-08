Des responsables chinois et japonais se rencontrent au milieu des tensions à Taiwan

BEIJING (AP) – Des responsables chinois et japonais se sont rencontrés dans le nord de la Chine au milieu des tensions renouvelées concernant les menaces militaires de Pékin contre Taïwan et après que Tokyo a protesté contre les tirs de missiles chinois dans la zone économique exclusive du Japon lors de récents exercices militaires.

La rencontre mercredi entre le conseiller principal aux affaires étrangères Yang Jiechi et le chef du Secrétariat japonais à la sécurité nationale, Akiba Takeo, fait suite à l’annulation par la Chine d’une réunion entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays après que le Japon a signé une déclaration des pays industrialisés du Groupe des Sept. critiquant les jeux de guerre menaçants de la Chine autour de Taiwan au début du mois.

Le Japon a émis des protestations diplomatiques contre les tirs de missiles de la Chine dans sa zone économique exclusive pendant les exercices, qui ont vu des avions de guerre et des navires de la marine chinois traverser la zone médiane du détroit de Taiwan qui a longtemps été un tampon entre les parties.

La Chine revendique Taiwan comme son propre territoire, à annexer par la force si nécessaire. L’ancienne colonie japonaise est sous la menace militaire chinoise depuis que le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek s’est enfui sur l’île en 1949 lorsque le Parti communiste de Mao Zedong a pris le contrôle du continent chinois.

Dans ses commentaires à Takeo, Yang a déclaré que “la question de Taiwan porte sur le fondement politique des relations sino-japonaises et sur la confiance et la bonne foi fondamentales entre les deux pays”, a rapporté jeudi l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

« Le Japon devrait… façonner une juste perception de la Chine, poursuivre une politique chinoise positive, pragmatique et rationnelle, et maintenir la bonne direction de développement pacifique », a déclaré Yang citant Xinhua.

Les près de deux semaines d’exercices militaires de la Chine autour de Taïwan ont suivi la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île, au mépris des menaces de Pékin.

La Chine a annoncé de nouveaux exercices en réponse à la visite d’une autre délégation du Congrès cette semaine, mais n’a pas précisé quand ni où ils auront lieu.

Les exercices semblent avoir eu peu d’impact sur les plus de 23 millions d’habitants de Taïwan, qui sont majoritairement favorables au statu quo d’une indépendance de facto tout en maintenant des liens économiques solides avec la Chine.

Takeo a rencontré plus tôt ce mois-ci le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, à Washington, au cours de laquelle ils “ont réitéré l’importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et ont renforcé leur détermination à rester unis contre la guerre injuste et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine et unis pour soutenir du peuple ukrainien », a déclaré le département d’État dans un communiqué de presse.

Les menaces de la Chine contre Taïwan ont été comparées à l’invasion de son voisin par la Russie. Peu de temps avant que Moscou n’envoie des troupes en février, le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping se sont rencontrés à Pékin, où ils ont déclaré que leur relation n’avait “pas de limites” et que la Russie a soutenu la revendication de la Chine sur Taiwan.

De nombreux Chinois en veulent également au Japon pour son invasion et son occupation brutales de certaines parties du pays dans les années 1930 et 1940, sentiments entretenus par la propagande du Parti communiste.

Lors d’un incident largement diffusé sur les réseaux sociaux, une femme chinoise vêtue d’une robe kimono traditionnelle japonaise a récemment été arrêtée par la police dans la ville orientale de Hangzhou pour avoir prétendument créé des troubles. Elle aurait été libérée sans inculpation après avoir rédigé des excuses.

The Associated Press