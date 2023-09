Des responsables chinois et américains tiennent des pourparlers à Malte avant une éventuelle réunion Xi-Biden

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan se sont rencontrés à Malte ce week-end. Les pourparlers bilatéraux précèdent une éventuelle rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden lors de la réunion des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique en novembre.

Wang et Sullivan se sont rencontrés pour la dernière fois à Vienne. Leur réunion à Malte s’est tenue après la visite de plusieurs hauts responsables à Pékin ces derniers mois et juste avant Rencontre de Wang avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov plus tard cette semaine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré Le vice-président Han Zheng représentera le pays à l’Assemblée générale des Nations Unies cette semaine à New York, suggérant que Wang et Xi n’y assisteront pas.

Dans les lectures publiées par la maison Blanche et Ministère chinois des Affaires étrangèresles pourparlers de deux jours à Malte ont été qualifiés de « francs, substantiels et constructifs ».

La Maison Blanche a déclaré que la réunion faisait partie des efforts continus visant à maintenir des lignes de communication ouvertes et à gérer les relations de manière responsable, tandis que les Chinois ont déclaré que la réunion était axée sur la stabilisation et l’amélioration des relations sino-américaines.

Wang et Sullivan ont discuté d’un certain nombre de questions, notamment : la sécurité mondiale et régionale, la guerre de la Russie contre l’Ukraine, la péninsule coréenne et la stabilité à travers le détroit de Taiwan.

Les disparitions apparentes de l’ancien ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang et du ministre de la Défense Li Shangfu ne figuraient pas à l’ordre du jour officiel de Wang et Sullivan à Malte. Wang avait repris son ancien poste de ministre des Affaires étrangères après que Xi ait démis de ses fonctions son successeur Qin.