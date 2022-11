Des responsables chinois et américains participeront à une réunion sur la défense en Asie du Sud-Est

BEIJING (AP) – Les chefs de la défense des puissances rivales, la Chine et les États-Unis, assisteront tous deux à la réunion élargie des ministres de la sécurité d’Asie du Sud-Est au Cambodge la semaine prochaine, bien qu’il ne soit pas clair s’ils se rencontreront face à face.

Le ministère chinois de la Défense a déclaré que le général Wei Fenghe participerait à la réunion-Plus des ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est de dimanche à jeudi.

Le ministère de la Défense a déclaré que le secrétaire à la Défense, Lloyd J. Austin III, participera également aux étapes suivantes au Canada et en Indonésie.

Les deux responsables prévoient de rencontrer les participants en marge du principal rassemblement des ministres de l’organisation des 10 nations connue sous le nom d’ASEAN.

Leurs deux pays sont les principaux rivaux d’influence dans la région, où la Chine cherche à apaiser les différends entourant sa détermination à affirmer sa revendication sur la mer de Chine méridionale, notamment par la construction d’îles artificielles équipées de pistes d’atterrissage et d’autres infrastructures.

Les deux pays sont également en désaccord sur la Russie, que la Chine a refusé de condamner ou de sanctionner pour son invasion de l’Ukraine, et sur le statut de Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire et menace d’attaquer.

Le ministère chinois de la Défense a déclaré que Wei s’adresserait à l’assemblée et rencontrerait les chefs d’autres délégations pour discuter de “la coopération bilatérale et des questions d’intérêt régional et international”.

Il a indiqué qu’il s’entretiendrait également avec des dirigeants civils et militaires du proche allié chinois, le Cambodge, avec qui il travaille à l’agrandissement d’une installation portuaire qui pourrait lui donner une présence dans le golfe de Thaïlande.

La Chine et quatre membres de l’ASEAN partagent des revendications territoriales qui se chevauchent dans la mer de Chine méridionale, qui abrite des voies de navigation vitales, ainsi que d’abondants stocks de poissons et des ressources minérales sous-marines. La Chine et l’ASEAN ont fait peu de progrès dans la finalisation d’un code de conduite pour éviter les conflits dans la région.

Alors que les capacités de la Chine augmentent rapidement, les États-Unis restent la puissance militaire dominante de la région et, bien qu’ils ne prennent pas officiellement position sur les questions de souveraineté, ils ont refusé de reconnaître les revendications générales de la Chine. La marine américaine navigue régulièrement au-delà des îles contrôlées par la Chine dans ce qu’elle appelle des opérations de liberté de navigation, provoquant une réponse furieuse de Pékin.

Les États-Unis ont également une alliance de sécurité avec les Philippines et des relations solides avec d’autres membres de l’ASEAN, à l’exception du Myanmar, où l’armée a lancé une répression brutale depuis sa prise de pouvoir l’année dernière.

Le département américain de la Défense a déclaré qu’Austin tiendrait un “engagement multilatéral informel” avec ses homologues de l’ASEAN et rencontrerait des responsables du Cambodge et des pays partenaires “pour apporter plus de stabilité, de transparence et d’ouverture à la région indo-pacifique”.

Lors d’un précédent forum sur la défense auquel ont participé les ministres américains et chinois en juin à Singapour, Austin a prononcé un discours affirmant que “l’augmentation constante des activités militaires provocatrices et déstabilisatrices près de Taiwan” de la Chine menace de compromettre la sécurité et la prospérité de la région.

Wei a déclaré lors de la même conférence que les États-Unis essayaient de monter les pays d’Asie du Sud-Est contre Pékin et cherchaient à faire avancer leurs propres intérêts “sous le couvert du multilatéralisme”.

The Associated Press