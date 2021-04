Le Comité représentant le groupe Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) a annoncé sa nouvelle administration dans une déclaration vidéo lue sur la télévision publique du Myanmar, les postes de conseiller d’État et de président étant réservés respectivement à Aung San Suu Kyi et Win Myint, rétablissant les titres qu’ils avaient avant d’être enlevé par les militaires.

Le cabinet intérimaire dévoilé par le groupe travaillera à restaurer le régime démocratique au Myanmar grâce à une feuille de route esquissée dans une charte de la démocratie fédérale de 20 pages, en utilisant des moyens économiques, politiques et sociaux pour déloger le contrôle de l’armée. Alors que la nouvelle administration de l’unité n’a pas fait de commentaires au-delà de l’annonce de sa formation, le porte-parole du CRPH, Yee Mon, a déclaré le 30 mars que le groupe serait un «Gouvernement révolutionnaire».

Comme chacun sait, ce cabinet sera un gouvernement formé en état de guerre – une guerre anti-dictature.

Une fois la démocratie rétablie dans le pays, le gouvernement d’unité nationale s’est engagé à mettre en œuvre une nouvelle constitution, approuvée par référendum dans tout le pays, qui remplacera le document rédigé par l’armée actuellement en place.

L’annonce intervient un jour après que l’armée a arrêté l’un des manifestants anti-coup d’État les plus en vue du Myanmar, Wai Moe Naing, lors d’un rassemblement dans la région de Sagaing.

Depuis que l’armée a pris le contrôle du Myanmar le 1er février, il y a eu des affrontements quotidiens entre les manifestants et les forces de sécurité, avec plus de 700 morts parmi les civils et de nombreux cas de blessés, alors que la junte cherche à assurer le contrôle du pays.

Le gouvernement militaire a déclaré qu’il rendrait le pays aux dirigeants démocratiquement élus après la tenue des élections dans deux ans.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!