Plus tard dans la journée, le ministère arménien de la Défense a également accusé l’armée azerbaïdjanaise d’avoir lancé samedi une attaque dans le sud du Haut-Karabakh.

Les autorités azerbaïdjanaises n’ont pas répondu dans l’immédiat aux déclarations arméniennes affirmant que les premières violations majeures de l’accord de paix conclu par la Russie le 10 novembre, mettant l’Azerbaïdjan au contrôle de vastes parties du Haut-Karabakh et de ses environs par les forces armées arméniennes ont été détenus pendant plus d’un quart de siècle.

Le Haut-Karabakh est situé en Azerbaïdjan, mais il est sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’Arménie depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994. Cette guerre a laissé le Haut-Karabakh lui-même et une grande partie de la région environnante aux mains des Arméniens.

En 44 jours de combats qui ont commencé fin septembre et ont tué plus de 5 600 personnes des deux côtés, l’armée azerbaïdjanaise a pénétré profondément dans le Haut-Karabakh, obligeant l’Arménie à accepter l’accord de paix du mois dernier, donnant à l’Azerbaïdjan une grande part. de la région séparatiste, ainsi que les zones environnantes.

L’Azerbaïdjan a marqué sa victoire par un défilé militaire jeudi, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et impliquant plus de 3000 soldats, des dizaines de véhicules militaires et un survol d’avions de combat.