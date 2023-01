Des responsables américains se réunissent en privé avec des alliés et des chefs d’entreprise à propos de l’Ukraine

Des responsables américains se réunissent en privé au Forum économique mondial avec des alliés du monde entier pour discuter de l’aide en cours à l’Ukraine alors qu’elle approche de sa deuxième année d’invasion non provoquée de la nation souveraine par la Russie.

Les réunions à huis clos du rassemblement annuel des investisseurs les plus riches et des dirigeants mondiaux les plus puissants à Davos, en Suisse, surviennent alors que les participants attendent le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il s’adresse mercredi au forum où il pourrait plaider en faveur d’une aide accrue pour son pays.

Le sénateur Chris Coons, D-Del., Qui est l’un des alliés les plus proches du président Joe Biden au Sénat, a déclaré à CNBC qu’il avait discuté avec des responsables à Davos de la nécessité de continuer à aider l’Ukraine.

“Je pense que nous devons être clairs sur notre priorité commune de soutenir l’Ukraine”, a déclaré Coons mardi, s’adressant à CNBC dans un couloir avant de se cacher dans une salle de réunion privée au Centre des congrès du Forum économique mondial. Il a ajouté que les responsables américains et leurs alliés à la conférence doivent être clairs “sur la durée, le coût et la complexité de la lutte contre l’agression de la Russie et la tentative de libérer toute l’Ukraine”. Parmi les autres membres du Congrès présents à la conférence figurent Sens. Joe Manchin, DW.Va. et Kyrsten Sinema, I-Arizona.

Pour Coons, c’est le dernier moment de sa participation au Forum économique mondial de cette année lorsqu’il a évoqué la guerre en Ukraine avec la Russie. Coons, lors d’un déjeuner privé lundi avec des dizaines de PDG, ainsi que d’autres législateurs américains, a abordé le montant de l’aide que les États-Unis ont accordée à l’Ukraine jusqu’à présent. Les États-Unis ont déjà envoyé quelque 50 milliards de dollars d’aide militaire, financière et humanitaire à l’Ukraine ; Le Congrès a approuvé un autre financement supplémentaire de 44,9 milliards de dollars le 23 décembre.

La Russie a lancé son invasion de l’Ukraine le 24 février et des milliers de personnes ont depuis été tuées.

Et ce ne sont pas seulement les Coons ou les membres du Congrès de la délégation américaine qui s’adressent en privé à la Russie qui envahit l’Ukraine.

Marty Walsh, secrétaire américain au Travail de Biden, a déclaré mardi à CNBC que la guerre en Ukraine avait été abordée lors d’une conversation avec trois membres du parlement ukrainien lors d’un dîner privé au Steigenberger Grandhotel Belvedere lundi. Il n’a pas nommé d’autres participants au dîner puisqu’il était privé.

Walsh a déclaré que “tout le monde soutenait l’Ukraine” plutôt que la Russie lors du dîner. La conversation lui a fait penser que les dirigeants ukrainiens espéraient obtenir davantage d’aide financière pendant leur séjour à Davos, a-t-il déclaré.