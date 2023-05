Des responsables américains reviennent en disant qu’une frappe en Syrie a tué un haut responsable d’Al-Qaïda

Le Washington Post Exclusif Cette reconnaissance intervient alors que des experts du terrorisme et la famille du défunt ont mis en doute la déclaration du Pentagone indiquant que l’opération visait un militant de haut rang en Syrie. Une vidéo de la Défense civile syrienne, souvent appelée les « Casques blancs », capture les moments après qu’une frappe américaine a tué Lotfi Hassan Misto, 56 ans, le 3 mai. (Vidéo : La Défense civile syrienne)

QORQANYA, Syrie – Des responsables militaires américains reviennent sur leurs affirmations selon lesquelles une frappe récente en Syrie aurait tué une personnalité influente d’Al-Qaïda, à la suite d’affirmations de la famille du défunt selon lesquelles il n’avait aucun lien avec des terroristes mais était père de 10 enfants s’occupant de ses moutons quand il a été tué par un missile américain.

Lotfi Hassan Misto, 56 ans, dont la famille l’a identifié comme victime d’une attaque de missile Hellfire le 3 mai, était un ancien maçon qui vivait tranquillement dans cette ville du nord-ouest de la Syrie, selon des entretiens avec son frère, son fils et six autres qui le connaissaient. . Ils ont décrit un homme gentil et travailleur dont « toute la vie s’est passée dans la pauvreté ».

L’opération a été supervisée par le Commandement central américain, qui prétendait quelques heures après l’attaque, sans citer de preuves ni nommer de suspect, que l’attaque du drone Predator avait visé un « haut dirigeant d’Al-Qaïda ». Mais maintenant, il y a un doute au Pentagone sur qui a été tué, ont déclaré deux responsables américains de la défense au Washington Post.

« Nous ne sommes plus sûrs d’avoir tué un haut responsable d’AQ », a déclaré un responsable. L’autre, offrant un point de vue légèrement différent, a déclaré que « bien que nous pensons que la frappe n’a pas tué la cible initiale, nous pensons que la personne est al-Qaïda ». Tous deux ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des déterminations préliminaires d’une enquête en cours sur l’incident.

Dans les semaines qui ont suivi l’attaque, les responsables militaires américains ont refusé d’identifier publiquement qui était leur cible, comment l’erreur apparente s’est produite, si un chef terroriste légitime s’est échappé et pourquoi certains au Pentagone soutiennent que Misto était membre d’Al-Qaïda malgré l’engagement de sa famille. démentis.

Dans un communiqué, Michael Lawhorn, porte-parole du Commandement central, a déclaré que les responsables étaient au courant des informations faisant état d’une victime civile et continuaient d’évaluer les résultats.

« Centcom prend toutes ces allégations au sérieux et enquête pour déterminer si oui ou non l’action peut avoir involontairement causé des dommages à des civils », a déclaré Lawhorn jeudi.

En règle générale, le Pentagone élargira ces enquêtes si suffisamment de preuves crédibles de dommages civils émergent, ce qui soulève des questions dans ce cas quant à savoir si les informations utilisées pour autoriser l’attaque ont résisté à un examen minutieux.

L’année dernière, face aux accusations selon lesquelles l’armée avait dissimulé des cas passés de frappes aériennes errantes qui ont tué des innocents, l’administration Biden s’est engagée à prendre des mesures qui, selon elle, réduiraient ces risques tout en promettant une plus grande transparence lorsque des meurtres involontaires se produisent. Les enquêtes menées par plusieurs médias, dont The Post, ont révélé à quel point les renseignements erronés et ce que l’armée appelle « biais de confirmation» ont conduit à une catastrophe, notamment une frappe en 2021 lors de l’évacuation américaine de l’Afghanistan qui, selon les responsables, avait initialement entraîné la mort d’un kamikaze, mais a plutôt tué 10 civils afghans, dont 7 enfants.

Le Post a fourni à quatre experts du terrorisme des détails sur Misto et son lieu de résidence, et leur a demandé d’enquêter sur les discussions en ligne entre djihadistes après la frappe pour toute discussion sur l’attaque de Qorqanya. Aucune n’a trouvé de références indiquant que Misto était affilié à un groupe terroriste. Et chacun a déclaré qu’il serait très inhabituel pour al-Qaïda – en particulier un haut dirigeant – d’opérer de manière significative près de la zone, qui est contrôlée par un groupe rival qui s’est séparé de l’organisation. il y a des années et considère maintenant al-Qaïda comme un adversaire.

L’attaque du drone s’est produite près de la maison et de l’élevage de poulets de Misto. Le Post a partagé ces coordonnées avec l’un des responsables de la défense américaine, qui a déclaré que l’emplacement se trouvait à proximité d’une « zone d’intérêt connue » pour al-Qaïda, mais a refusé de préciser quel ou quels bâtiments préoccupaient les États-Unis. Les voisins de Misto ont déclaré au Post que les terroristes ne vivent pas ou n’opèrent pas près de la maison.



La maison de Lotfi Hassan Misto Image satellite © 2023 Maxar Technologies via Google Earth La maison de Lotfi Hassan Misto Image satellite © 2023 Maxar Technologies via Google Earth La maison de Lotfi Hassan Misto Image satellite © 2023 Maxar Technologies via Google Earth

On ne sait pas si les commandants américains supervisant la frappe ont réalisé que Misto vivait à proximité et si la proximité de sa maison avec la « zone d’intérêt connue » d’Al-Qaïda était un facteur dans leur conviction qu’il était un militant.

Le Post a obtenu des images montrant le visage de Misto avant et après sa mort et les a fournies au Commandement central. Les responsables n’ont pas dit s’ils pensaient qu’il était l’homme tué dans l’attaque. Deux experts en reconnaissance faciale qui ont examiné les images ont déclaré qu’ils étaient convaincus qu’il s’agissait de la même personne, l’analyse d’un expert atteignant 90 % de certitude. Un troisième a trouvé des résultats non concluants.

Des détails sur ce qui s’est passé avant et après l’attaque américaine ont été recueillis à partir d’entretiens avec la famille et les voisins de Misto et d’images fournies par la Défense civile syrienne, un groupe d’intervention humanitaire souvent appelé les « Casques blancs » qui a répondu sur le lieu de l’attaque en quelques minutes.

Les voisins de Misto ont décrit ses routines consistant à boire du thé avec sa famille et ses amis, à s’occuper de ses animaux et à quitter la maison principalement pour prier dans sa mosquée. C’était un traditionnel Musulman, disaient-ils, et ne possédait pas de téléphone.

La matinée du 3 mai était banale, a déclaré son fils Hassan. Misto s’est réuni avec sa famille vers 7 h 30. « Nous avons pris le petit déjeuner ce matin-là comme si de rien n’était. Nous avons pris le petit déjeuner et tout allait bien, puis il est allé garder ses moutons », se souvient le fils.

Misto a fait une pause après quelques heures dehors près de chez lui pour prendre le thé avec son frère. Ils se sont séparés vers 11 h 30 et il est retourné vers ses animaux alors qu’ils paissaient dans un champ vallonné d’arbustes, d’arbres tordus et d’affleurements rocheux.

Un drone MQ-9 Predator a plané au-dessus de la tête, suivant les pas de Misto à travers le champ. Ces avions surveillaient la zone depuis près de deux semaines, ont déclaré des voisins. Le missile Hellfire l’a touché non loin de l’endroit où il avait pris le thé avec son frère à peine 20 minutes plus tôt.

L’explosion a envoyé une colonne de fumée dans le ciel bleu vif, sonnant l’alarme dans la ville.

Des panaches de fumée ont éclaté après une frappe de drone américain à l’extérieur de Qorqanya, en Syrie. (Vidéo : Twitter)

Un résident local a contacté les Casques blancs via un numéro d’urgence et une équipe de premiers intervenants est arrivée dans les 10 minutes. Au moins un portait une caméra vidéo sur son casque.

La vidéo inédite, qui a été fournie à The Post, montre une douzaine de personnes se tenant à proximité alors que les travailleurs humanitaires arrivent. La plupart regardent sous le choc. Certains pleurent.

La vidéo montre deux hommes tentant d’éloigner l’un des fils de Misto, Muhammed Misto, du corps gravement défiguré de son père alors qu’un autre homme le recouvre d’une chemise. La femme de Misto a identifié la dépouille de son mari aux Casques blancs, a déclaré un porte-parole, qui a ensuite emmené le corps dans un hôpital de la ville.

Muhammad Misto est accroupi sur le corps de son père, sous le regard des voisins et d’autres membres de la famille. (Vidéo : La Défense civile syrienne)

Vidéo et images publié en ligne montrent des cadavres de moutons mêlés à des fragments de missile.

En règle générale, lorsque des dirigeants d’Al-Qaïda sont tués, les sympathisants annoncent leur mort en ligne comme une célébration du martyre, a déclaré Jerome Drevon, analyste principal sur le jihad et les conflits modernes à l’International Crisis Group. Si la victime était un membre de niveau inférieur de l’organisation, les groupes peuvent ne pas annoncer leur mort, a-t-il dit, mais leurs proches le feront, disant souvent comment ils étaient liés au groupe. Dans ce cas, Drevon a dit « il n’y avait rien ».

Rita Katz, directrice exécutive du SITE Intelligence Group, qui suit de près l’activité en ligne des organisations djihadistes, n’a rien trouvé en ligne suggérant que Misto était actif ou lié à al-Qaïda. Aucun des messages examinés par Katz ne met en doute le statut civil de Misto, a-t-elle déclaré.

« Très vite après cette grève, les Casques blancs sont sortis et ont identifié l’individu avec son nom et sa profession. Les habitants se sont manifestés pour dire que ce type a toujours été agriculteur. Il n’a jamais eu d’activités politiques ; il n’a jamais eu d’affiliation avec des groupes armés », a déclaré Charles Lister, directeur de la Syrie et de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme au Middle East Institute. « Le rythme et l’ampleur d’un tel refoulement étaient en fait assez inhabituels. »

Hayat Tahrir al-Sham, un groupe militant qui contrôle de facto le gouvernement local et la force militaire dans la province syrienne d’Idlib, s’est rendu sur le site plus tard dans la journée et a retiré des composants de missiles. Un porte-parole du groupe, également connu sous le nom de HTS, a déclaré au Post que la victime était un civil. Le groupe n’a pas répondu aux questions supplémentaires ni aux demandes de commentaires.

HTS, un groupe terroriste désigné par les États-Unis, était affilié à al-Qaïda mais a rompu ses liens en 2016 et a depuis expulsé de la région toute personne qui n’était pas d’accord avec ses points de vue, ont déclaré les experts.

Même si quelques dirigeants d’Al-Qaïda sont toujours sur le terrain dans la province d’Idlib, a déclaré Drevon, « ils ne peuvent littéralement pas agir puisque HTS leur a interdit de mener des activités militaires. Tous survivent sous terre ou vivent en cavale. Ils savent bien que HTS peut les arrêter à tout moment.

Lors d’entretiens, la famille de Misto et ses voisins de longue date ont déclaré que l’accusation d’affiliation à al-Qaïda les avait semblés bizarres.

« Il est né ici et est mort ici », a déclaré un voisin qui se faisait appeler Abu Zaid.

Le frère de Misto était plus pointu. « S’ils prétendent qu’il est un terroriste ou qu’ils ont recruté quelqu’un d’Al-Qaïda », a-t-il dit, « ils sont tous des menteurs ».