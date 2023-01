Des responsables américains rapatrient une relique pillée à l’Autorité palestinienne

Jeudi, des responsables américains ont rencontré des représentants de l’Autorité palestinienne à Bethléem et ont rendu un objet pillé vieux de 2 700 ans, ce qui, selon les responsables, était la première fois que les États-Unis rapatriaient une relique volée au gouvernement palestinien.

L’objet, décrit comme une “cuillère cosmétique”, était un outil taillé dans l’ivoire et datant d’entre 800 et 700 av. J.-C. Il était utilisé pour verser de l’encens sur les feux et les braseros lors de rites vénérant les dieux et les morts. Une figure ailée était gravée sur sa face avant.

La ministre palestinienne du tourisme et des antiquités, Rula Maayah, qui a rencontré la délégation américaine, m’a dit, “Cet artefact est important car il acquiert sa véritable valeur scientifique et archéologique dans son emplacement authentique.” Elle a ajouté que l’objet date de la vaste civilisation assyrienne et qu’il a probablement été volé dans ce qui est aujourd’hui Hébron, en Cisjordanie.

Le chef du bureau américain des affaires palestiniennes, George Noll, dit lors de la cérémonie que c’était “un moment historique entre les peuples américain et palestinien et une démonstration de notre croyance dans le pouvoir des échanges culturels dans la construction de la compréhension mutuelle, du respect et du partenariat”.