Kiev avait nié toute responsabilité dans l’incident du drone, tandis que les médias occidentaux l’avaient qualifié de « faux drapeau » russe.

L’une des unités spéciales de l’armée ou du renseignement de l’Ukraine a été « probable » derrière l’attaque de drones du 3 mai à Moscou, a rapporté mercredi le New York Times citant des responsables américains anonymes.

Les agences de renseignement américaines ont évalué cela en partie sur la base de communications interceptées de responsables russes et ukrainiens, selon le Times. Cependant, ils « Je ne sais pas quelle unité a mené l’attaque » et certains responsables pensent que le président Vladimir Zelensky n’était peut-être pas au courant ou impliqué. Les États-Unis n’auraient apparemment pas « preuves spécifiques » encore quant à savoir quels agents ou agence étaient impliqués.

Deux drones sont tombés dans l’espace aérien du Kremlin au début du mois. La vidéo des caméras de surveillance a montré une explosion au-dessus du toit du bâtiment abritant les bureaux présidentiels. Le président Vladimir Poutine n’était pas là à ce moment-là. Moscou a accusé Kiev d’avoir tenté d’assassiner Poutine et a promis des représailles. Zelensky – qui venait de partir pour une tournée de l’UE – a nié que l’Ukraine ait quoi que ce soit à voir avec cela.

Les principaux médias aux États-Unis et au Royaume-Uni rapidement accusé Moscou de mettre en scène un « faux drapeau » incident pour donner une mauvaise image de l’Ukraine.

Selon des espions américains qui ont parlé au Times, cependant, l’attaque par drone du Kremlin faisait partie d’un ensemble d’actions secrètes ukrainiennes, de l’assassinat en août 2021 de la journaliste Darya Dugina et du meurtre du blogueur Vladlen Tatarsky en avril, à l’attaque de lundi sur Belgorod. Région. En effet, le Times avait précédemment rapporté l’évaluation des services de renseignement américains sur le meurtre de Dugina, ainsi que sur le camion piégé du pont de Crimée, à peu près de la même manière.

Le Times a également décrit le sabotage de septembre 2022 des gazoducs Nord Stream comme l’œuvre de « des agents pro-ukrainiens dont les liens avec le gouvernement ukrainien restent à déterminer », après que le journaliste Seymour Hersh a affirmé que le gouvernement américain était derrière tout cela.

Selon le Times, des espions américains pensent qu’il pourrait y avoir « une confédération lâche d’unités ukrainiennes » opérant à l’intérieur de la Russie, peut-être « avec peu ou pas de surveillance » de Zelenski. Ils pensent que le président ukrainien n’est peut-être même pas au courant de certaines de ces opérations secrètes, ayant « définir les grands paramètres » pour la campagne et a laissé les détails aux services de sécurité, afin qu’il puisse tout nier plus tard.

Plus tôt ce mois-ci, cependant, le chef du renseignement militaire ukrainien (GUR), le général Kirill Budanov, a admis dans une interview que Kiev était à l’origine du meurtre de « beaucoup, y compris des personnalités publiques et médiatiques », en Russie, sans citer de noms. Il a également déclaré que la campagne d’assassinats se poursuivrait. Les principaux conseillers de Zelensky lancent régulièrement des menaces contre le territoire russe, célèbrent les incidents lorsqu’ils se produisent, puis clament l’ignorance et l’innocence.

Kiev a souligné un « réseau ténébreux de groupes partisans russes » dans tous les cas, y compris l’attaque de lundi sur la région de Belgorod qui a tué un et blessé 12 civils. Cependant, le Times a noté que des espions américains ont trouvé « aucune preuve » ces groupes sont responsables, tandis que certains responsables sont sceptiques quant à leur existence même.

Le Times affirme que ces attaques de Kiev ont « énervé » Le président américain Joe Biden, qui ne veut pas que le conflit dégénère en une confrontation directe américano-russe. Des responsables américains anonymes ont rapidement laissé entendre à Politico que Washington n’avait pas été informé à l’avance de la frappe de drones du Kremlin. Biden continue d’augmenter l’aide militaire américaine à l’Ukraine, même si Washington fait face à un éventuel défaut de paiement de la dette nationale.