Des responsables américains ont rencontré Brittney Griner, selon la Maison Blanche

En octobre, l’un des avocats de Mme Griner a déclaré qu’elle était de plus en plus inquiète quant à ses chances d’être libérée lors d’un échange de prisonniers et qu’elle se débattait émotionnellement. Elle est autorisée à sortir une fois par jour dans une colonie pénitentiaire à l’extérieur de Moscou, a déclaré l’avocat Alexandr D. Boykov, dans une récente interview. Il a dit qu’elle marche pendant une heure dans une petite cour et passe le reste de son temps dans une petite cellule avec deux compagnons de cellule, assise et dormant sur un lit spécialement allongé pour accueillir son cadre de 6 pieds 9 pouces.

L’administration Biden a tenté de négocier un échange de prisonniers avec la Russie pour ramener à la maison Mme Griner et Paul Whelan, un Américain emprisonné pour espionnage. Ces efforts interviennent à un moment de tension extraordinaire entre les deux pays à propos de la guerre en Ukraine.

Des responsables américains ont déclaré que les États-Unis avaient proposé de libérer le marchand d’armes russe emprisonné Victor Bout dans le cadre de l’accord. Il purge une peine de 25 ans de prison pour complot en vue de tuer des Américains.

Quelques jours avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine en février, Mme Griner, un centre All-Star avec Phoenix Mercury de la WNBA et double médaillée d’or olympique, a été arrêtée dans un aéroport près de Moscou après que les douaniers ont trouvé deux cartouches de vape contenant de l’huile de haschich dans son corps. bagage. Elle était en route pour Ekaterinbourg, une ville proche des montagnes de l’Oural, où elle a joué pour une équipe féminine de basket-ball.