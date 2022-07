Des responsables américains ont récupéré un possible œuf de Fabergé sur le yacht saisi de l’oligarque russe

Monaco a déclaré au Forum sur la sécurité d’Aspen que l’œuf de bijou, qui, s’il était authentique, en ferait l’un des rares restants au monde et vaudrait des millions de dollars, était l’une des découvertes les plus “intéressantes” que les forces de l’ordre fédérales aient faites à bord du yachts saisis. Les œufs, aujourd’hui des objets de collection inestimables, ont été créés par la Maison Fabergé à Saint-Pétersbourg entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

Dans le cadre de l’initiative “KleptoCapture” du ministère de la Justice et d’un groupe de travail multinational appelé REPO – Élites, mandataires et oligarques russes – les États-Unis et leurs alliés ont saisi des milliards de dollars d’actifs russes sanctionnés depuis mars, selon la Direction du Trésor. Les initiatives ont été lancées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, afin de vider la Russie des ressources utilisées pour soutenir son effort de guerre.

D’autres yachts saisis à l’étranger depuis le début de la guerre comprennent un yacht de 255 pieds appartenant à l’oligarque russe Viktor Vekselberg, selon le ministère de la Justice ; un superyacht de 132 pieds appartenant à l’oligarque russe Gennady Timchenko ; et un yacht de 289 pieds lié à l’oligarque Igor Sechin.