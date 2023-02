Des responsables américains offrent un briefing au Congrès sur les documents Trump et Biden – Boston News, Weather, Sports

WASHINGTON (AP) – Des responsables américains ont proposé d’informer les dirigeants du Congrès de leur enquête sur les documents classifiés trouvés chez l’ancien président Donald Trump Résidence en Floride ainsi que celle du président Joe Biden Delaware maison et ancien cabinet privéont déclaré dimanche des personnes proches du dossier.

Un briefing pourrait intervenir dès cette semaine. Mais cela peut ne pas répondre aux demandes des législateurs qui souhaitent examiner les documents extraits non seulement de Mar-a-Lago, mais également des emplacements appartenant à Biden et au Maison de l’Indiana de l’ancien vice-président Mike Pence.

Six mois après que des agents fédéraux ont effectué pour la première fois une perquisition sans précédent au domicile d’un ancien président à la recherche de documents classifiés, la Maison Blanche fait face à des pressions bipartites pour partager ce qu’elle a trouvé avec des législateurs qui se disent préoccupés par les dommages potentiels à la sécurité nationale et aux sources de renseignement. Des avocats spéciaux distincts enquêtent sur les documents trouvés en la possession de Atout et Biden.

Les responsables ont refusé de répondre à la plupart des questions en public ou en privé sur ce qu’ils ont trouvé, citant les enquêtes criminelles en cours et un « évaluation des risques » distincte des dommages possibles aux sources de renseignement.

Le représentant Mike Turner, qui dirige le comité du renseignement de la Chambre, a déclaré dimanche à “Meet the Press” de NBC que l’administration l’avait informé qu’elle informerait sur les documents cette semaine.

“Cette administration doit comprendre que nous avons des questions urgentes de sécurité nationale”, a déclaré Turner, R-Ohio. Il a également demandé à la Maison Blanche de l’informer de la Ballon chinois abattu Samedi.

“Ce qui est intéressant, c’est qu’au moment où ce ballon est devenu public, j’ai reçu un avis non pas de l’administration que je vais avoir un briefing sur ce ballon, mais ils doivent se précipiter au Congrès maintenant pour nous parler des documents de Donald Trump, “, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une discussion sur les dossiers de Biden et Pence devait être incluse.

Trois personnes proches du dossier ont confirmé qu’un briefing du Congrès avait été proposé au “Gang des Huit” – les dirigeants républicains et démocrates de la Chambre et du Sénat et des deux commissions du renseignement. Les gens ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de renseignement.

Aucun briefing ne devrait inclure un accès direct aux documents qui ont été saisis, ont déclaré les gens.

Les sens. Mark Warner, D-Va., Et Marco Rubio, R-Fla., le président et le vice-président de la commission sénatoriale du renseignement, ont demandé cet accès dans une lettre la semaine dernière au procureur général Merrick Garland et au directeur du renseignement national Avril Haines.

Le directeur du bureau du renseignement national et le ministère de la Justice ont tous deux refusé de commenter dimanche.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’environ 300 documents portant des marques classifiées, y compris au niveau top secret, ont été récupérés à Mar-a-Lago après y avoir été emmenés après que Trump ait quitté la Maison Blanche. En août dernier, des agents du FBI ont exécuté un mandat de perquisition sur la propriété après avoir développé des preuves qui les ont amenés à croire que Trump et ses représentants n’avaient pas rendu tous les dossiers classifiés.

Le matériel recueilli à cette époque comprenait environ 13 000 documents gouvernementaux, dont environ 100 portant des marques de classification. Certains des documents étaient si sensibles que les procureurs du ministère de la Justice et les enquêteurs du contre-espionnage du FBI ont exigé des habilitations de sécurité supplémentaires pour les examiner.

Un avocat spécial, Jack Smith, enquête sur l’opportunité de porter des accusations contre Trump ou toute autre personne liée aux documents. Les procureurs ont révélé qu’ils enquêtaient sur d’éventuelles violations de plusieurs lois pénales, notamment la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale et l’obstruction. Un grand jury à Washington a entendu des preuves et les procureurs fédéraux ont interrogé plusieurs associés de Trump. On ne sait pas combien de temps durera cette enquête.

Trump a affirmé que les documents avaient été déclassifiés et qu’il avait le pouvoir de le faire simplement en y réfléchissant, bien que ses avocats n’aient pas répété cette affirmation. Ils ont essayé de demander à un arbitre indépendant de procéder à un examen extérieur des documents, bien qu’une cour d’appel fédérale à la fin de l’année dernière ait mis fin à ce travail et déclaré que l’équipe de Trump n’avait pas droit à cette évaluation.

Les avocats de Biden disent avoir contacté les autorités après avoir découvert pour la première fois “un petit nombre de documents avec des marques classifiées” le 2 novembre 2022, dans un placard verrouillé au Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. Les documents ont été retrouvés alors que les avocats de Biden vidaient les bureaux.

Un deuxième lot de documents – à nouveau décrit par les avocats de Biden comme un «petit nombre» – a été trouvé dans un espace de stockage dans le garage de Biden près de Wilmington, Delaware, ainsi que six pages situées dans la bibliothèque personnelle de Biden chez lui.

Le 20 janvier, des agents du FBI ont localisé six objets supplémentaires contenant des documents avec des marques classifiées et ont également pris possession de certaines des notes manuscrites de Biden, selon l’avocat de Biden, Bob Bauer. Le FBI a ensuite fouillé la maison de vacances de Biden dans le Delaware mais n’a trouvé aucun document classifié, a déclaré Bauer par la suite.

