Un membre du House Intelligence Committee met en garde les Américains contre l’utilisation de kits de test ADN

Les échantillons biologiques recueillis par divers services de test ADN pourraient être vendus et utilisés pour développer des armes biologiques spécialement conçues pour cibler certains groupes ou même des individus, ont affirmé les législateurs américains au Aspen Security Forum – faisant écho aux préoccupations exprimées depuis longtemps par les responsables russes.

“Il y a maintenant des armes en cours de développement, et développées, qui sont conçues pour cibler des personnes spécifiques”, Le représentant américain Jason Crow (D-Colorado), membre du House Intelligence Committee, a déclaré vendredi dans le Colorado. “C’est ce que c’est, où vous pouvez réellement prendre l’ADN de quelqu’un, prendre son profil médical, et vous pouvez cibler une arme biologique qui tuera cette personne ou la retirera du champ de bataille ou la rendra inutilisable.”

Compte tenu de cette menace, a ajouté Crow, il est troublant que les attentes en matière de confidentialité des données personnelles aient diminué au cours des 20 dernières années, au point que les jeunes ont “très peu d’attentes en matière d’intimité” et donnent facilement leurs données à des entreprises privées, telles que des services de test ADN.

“Les gens cracheront très rapidement dans une tasse et l’enverront à 23andMe et obtiendront des données vraiment intéressantes sur leurs antécédents”, dit Corbeau. “Et devine quoi? Leur ADN appartient désormais à une société privée. Il peut être vendu avec très peu de protection de la propriété intellectuelle ou de protection de la vie privée. »

Il a ajouté que les États-Unis devront créer de nouvelles directives pour la protection des données personnelles de santé, y compris l’ADN, “Parce que ces données vont en fait être achetées et collectées par nos adversaires pour le développement de ces systèmes.”

Moscou a mis en garde contre les dangers de la collecte incontrôlée d’échantillons d’ADN depuis des années, le président Vladimir Poutine ayant déclaré en 2017 que, selon les services de renseignement russes, des échantillons biologiques étaient prélevés. “volontairement et professionnellement” dans toute la Russie par diverses ONG et autres organisations à des fins obscures.

Depuis lors, le Pentagone a “a considérablement élargi son potentiel de recherche non seulement dans le domaine de la création d’armes biologiques, mais également dans l’obtention d’informations sur la résistance aux antibiotiques et la présence d’anticorps contre certaines maladies dans les populations de régions spécifiques”, Le lieutenant-général Igor Kirillov, chef de la Force russe de protection contre les radiations, chimiques et biologiques, a déclaré en mai.

Dans une série de briefings commençant en mars, l’armée russe a présenté des preuves de l’implication présumée du Pentagone dans le financement de laboratoires biologiques en Ukraine. Selon le comité d’enquête russe, les États-Unis ont investi plus de 224 millions de dollars dans la recherche biologique en Ukraine entre 2005 et début 2022.

Alors que Washington a admis son soutien à 46 installations de recherche biologique en Ukraine au cours des 20 dernières années, il insiste sur le fait que tout cela faisait partie d’un projet pacifique de santé publique. L’armée américaine a accusé la Russie et la Chine de « propager la désinformation et semer la méfiance» à propos de ses efforts pour débarrasser le monde des armes de destruction massive – tandis que les médias occidentaux ont rejeté les affirmations comme des théories du complot et de la science-fiction.

Les inquiétudes concernant les armes biologiques personnalisées vont au-delà des données ADN humaines, selon le sénateur Joni Ernst (R-Iowa), membre du sous-comité sénatorial sur les menaces et capacités émergentes et le comité des services armés, qui a pris la parole lors d’un panel avec Crow. Les adversaires américains peuvent également diriger des armes biologiques spécifiquement vers le bétail et les cultures américains pour créer une crise de sécurité alimentaire, a-t-elle affirmé.

“Il y a plusieurs façons d’envisager les armes biologiques et la nécessité de s’assurer non seulement que nous sécurisons les êtres humains, mais aussi la nourriture qui nous soutiendra”, dit Ernest.

Un rapport publié plus tôt cette année par la Commission d’examen de l’économie et de la sécurité entre les États-Unis et la Chine a suggéré que la Chine pourrait un jour tenter de mener une guerre biologique contre les cultures américaines génétiquement modifiées, compte tenu de leur “l’intérêt pour l’agriculture américaine” et la propriété intellectuelle liée aux OGM.

“Alors que le principal intérêt de la Chine à obtenir des semences GM des États-Unis est d’améliorer les rendements de ses cultures, la militarisation potentielle de la propriété intellectuelle agricole est possible”, Ça disait. “Semblable au piratage d’un code informatique, Pékin pourrait facilement pirater le code ou l’ADN des semences GM américaines et mener une guerre biologique en créant un type de fléau qui pourrait détruire les cultures américaines.”