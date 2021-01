Le US Fish and Wildlife Service a lancé une enquête après avoir découvert un lamantin, un animal officiellement protégé, en Floride, qui portait le mot « Trump » gravé sur le dos.

Une personne locale a trouvé la créature marine portant le nom de famille du président américain sortant écrit en algues sur le dos au cours du week-end. Les images de celui-ci sont devenues virales lundi, ce qui a conduit à un tollé public contre la maltraitance des animaux.

Voici la vidéo du pauvre lamantin qui avait "ATOUT" sculpté dans son corps. Se souvenir de sa propre affaire et certains monstres sont venus et l’ont fait. Si vous avez des informations sur la ou les personnes qui ont commis ce crime fédéral, veuillez appeler le 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe – Yashar Ali 🐘 (@yashar) 11 janvier 2021

« Il est navrant que ce lamantin ait été soumis à cet acte criminel ignoble, » a déclaré Jaclyn Lopez, directrice du Center for Biological Diversity de Floride, un groupe à but non lucratif qui protège les animaux en voie de disparition. « Il est clair que quiconque a blessé ce gentil géant sans défense est capable de commettre de graves violences et doit être appréhendé immédiatement ». elle a ajouté.

Le US Fish and Wildlife Service (USFWS) a noté que la créature ne semblait pas être blessée.

Patrick Rose, le directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Save the Manatee Club a souligné que le lamantin en question était probablement un adolescent et a qualifié l’incident de «Molestation d’une espèce en péril.»

Les lamantins (souvent appelés «vaches de mer»), nagent lentement et sont une espèce protégée en vertu de la loi américaine sur les espèces en voie de disparition et de la loi sur la protection des mammifères marins. Les harceler est un crime fédéral, passible d’une amende de 50 000 $ et jusqu’à un an de prison.

La loi de 1978 sur le sanctuaire des lamantins de Floride stipule que « Il est illégal pour quiconque, à tout moment, intentionnellement ou par négligence, d’ennuyer, de molester, de harceler ou de déranger un lamantin, » et que l’infraction est passible d’une amende de 500 $ et jusqu’à 60 jours de prison.

Le Centre pour la diversité biologique offre une récompense de 5 000 $ pour les informations menant à une condamnation dans l’affaire.

Il y a environ 6 300 lamantins actuellement en Floride, selon l’USFWS.

