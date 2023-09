Des responsables américains effectuent de nombreuses visites en Chine malgré les accusations persistantes d’espionnage contre Pékin

De hauts responsables américains ont effectué plusieurs voyages en Chine au cours de l’été, malgré les informations persistantes faisant état d’espionnage chinois aux États-Unis.

« La politique actuelle est un mélange d’engagement et de concurrence », a déclaré à Fox News Digital Brent Sadler, chercheur principal en guerre navale et en technologie avancée à la Heritage Foundation. « Le résultat est un ensemble confus de signaux envoyés à Pékin, au mieux supposés être de la confusion des États-Unis, mais au pire de la faiblesse et de l’indécision. »

Les commentaires de Sadler interviennent alors que les États-Unis continuent de tenter d’engager des relations diplomatiques avec la Chine, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, ayant rencontré des responsables chinois à Pékin et à Shanghai au début du mois. Raimondo était le quatrième haut responsable à se rendre en Chine cet été, après les voyages de l’envoyé spécial pour le climat John Kerry, de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et du secrétaire d’État Antony Blinken.

Ces visites interviennent malgré les tensions accrues avec la Chine, notamment de multiples informations faisant état d’espionnage par ce pays aux États-Unis. Plus tôt cette année, un ballon à haute altitude en provenance de Chine a survolé l’Amérique du Nord et directement au-dessus des États-Unis contigus et a été autorisé à survoler de grandes parties du pays avant d’être abattu au large des côtes de Caroline du Sud. L’incident a été condamné par les États-Unis, Blinken ayant alors annulé un voyage prévu en Chine à cause du ballon.

Dans une autre affaire plus tôt ce mois-ci, le FBI a publié un rapport indiquant qu’il avait retracé plus de 100 incidents de ressortissants chinois tentant de pénétrer dans des installations militaires américaines en se faisant passer pour des touristes.

« La plus grande menace de contre-espionnage à long terme pour l’information et la propriété intellectuelle de notre pays vient de Chine », a déclaré un porte-parole du FBI à Fox News Digital en réponse au rapport. « Le gouvernement chinois est engagé dans une campagne vaste et diversifiée de vol et d’influence malveillante sans égard aux lois ou aux normes internationales que le FBI ne tolérera pas. »

Raimondo elle-même a vu son courrier électronique piraté par des pirates chinois avant son voyage dans le pays.

« Ils m’ont piraté, ce qui n’a pas été apprécié, c’est le moins qu’on puisse dire. J’en ai parlé clairement, je l’ai mis directement sur la table », a-t-elle déclaré, selon un article de NBC News. « Je n’ai donné aucun coup de poing. »

Cependant, Raimondo a également fait valoir que les lignes de communication doivent rester ouvertes entre les États-Unis et la Chine, arguant que l’interruption des négociations pourrait conduire à des malentendus et à une escalade encore plus grande des tensions.

« Nous sommes dans une concurrence féroce avec la Chine à tous les niveaux, et quiconque vous dit le contraire est naïf », a déclaré Raimondo. « Tout cela étant dit, nous devons gérer cette concurrence. Les conflits ne sont dans l’intérêt de personne. »

Le président Biden a apparemment également contribué à la confusion, en dénigrant les dirigeants chinois peu de temps après que le voyage de Blinken dans le pays ait été salué comme un succès, selon un rapport de NPR.

« La Chine connaît de réelles difficultés économiques. Et la raison pour laquelle Xi Jinping a été très contrarié lorsque j’ai abattu ce ballon contenant deux wagons remplis de matériel d’espionnage, c’est qu’il ne savait pas qu’il était là », a déclaré Biden en juin. . « C’est ce qui est très embarrassant pour les dictateurs, quand ils ne savaient pas ce qui s’était passé. Cela n’était pas censé aboutir là où il était. Cela a dévié de sa trajectoire jusqu’en Alaska, puis aux États-Unis. Et il l’a fait. Je n’en sais rien. »

Ces commentaires ont immédiatement suscité la colère du ministère chinois des Affaires étrangères, le porte-parole Mao Ning accusant Biden de violer le « protocole diplomatique ».

« [President Biden’s remarks] aller totalement à l’encontre des faits et violer gravement le protocole diplomatique, et porter gravement atteinte à la dignité politique de la Chine… C’est une provocation politique flagrante », a déclaré le porte-parole, selon NPR.

Néanmoins, Blinken a rencontré le vice-président chinois Han Zheng la semaine dernière en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où, selon un Porte-parole du Département d’État les deux hommes « ont eu une discussion franche et constructive, s’appuyant sur les récents engagements de haut niveau entre les deux pays pour maintenir des lignes de communication ouvertes et gérer de manière responsable les relations entre les États-Unis et la Chine ».

Blinken devrait également accueillir le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi avant la fin de l’année, tandis que Biden est en pourparlers pour rencontrer le président Xi aux États-Unis à un moment donné cet automne, selon un rapport de Reuters.

« Comme le président l’a dit, il espère rencontrer le président Xi plus tard cet automne », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, aux journalistes au début du mois. « Nous pensons que rien ne peut remplacer les conversations individuelles au niveau des dirigeants, nous continuerons donc à travailler sur cette possibilité. »

Selon Sadler, la confusion diplomatique n’est qu’aggravée par l’idée selon laquelle l’armée américaine n’est pas actuellement assez forte pour faire face pleinement à une menace chinoise.

« Ajoutez à cela le consensus au Congrès selon lequel nos défenses sont trop faibles et doivent être reconstruites, cela pourrait probablement conduire les Chinois à considérer les efforts d’engagement et de coopération comme un subterfuge. Dans cette optique, de meilleures relations par le seul dialogue sont peu probables, et pire encore. si l’engagement américain avec la Chine était mal géré et n’était pas soutenu par une présence militaire visible, ce que la Chine pourrait considérer comme une ouverture à des actions plus agressives », a déclaré Sadler à Fox News Digital.

Sadler a fait valoir qu’une grande partie des signaux mitigés provenaient de la coopération économique américaine avec la Chine, soulignant les négociations en cours sur la construction d’une usine de batteries électroniques pour véhicules. Mais Sadler a également souligné que toute entreprise chinoise sera liée au Parti communiste, arguant que les dirigeants politiques devront « reconnaître que le PCC ne sera pas un marché ou une société libre et ouverte ».

En ce qui concerne la lutte contre l’espionnage chinois, Sadler a déclaré qu’il serait important « d’éduquer le public » sur la gravité de la menace et de « sensibiliser les universités qui accueillent parfois des membres du Parti communiste chinois ». Sadler a également déclaré qu’il était important que les États-Unis donnent aux services de police locaux et étatiques les outils dont ils ont besoin pour être en mesure d’identifier les « activités illicites du PCC ».

« Il faut également faire de meilleurs efforts pour protéger nos citoyens sino-américains et ceux qui fuient le PCC hors de sa portée, même ici chez nous », a déclaré Sadler. « Par exemple, les nombreux commissariats de police chinois illégaux à l’étranger étaient utilisés pour intimider les gens ici aux États-Unis. »

La Maison Blanche et le Département d’État n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Fox News.