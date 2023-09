Des responsables américains déclarent que Travis King, qui est entré en Corée du Nord, est en détention aux États-Unis

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le soldat américain qui est entré en Corée du Nord il y a deux mois, est détenu aux États-Unis, ont déclaré mercredi deux responsables américains.

Un responsable a déclaré que Pvt. Travis King a été transféré aux États-Unis en Chine. Les responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter du statut de King avant l’annonce américaine.

Plus tôt, la Corée du Nord avait annoncé qu’elle expulserait King. Cette annonce a surpris certains observateurs qui s’attendaient à ce que le Nord prolonge sa détention dans l’espoir d’obtenir des concessions de Washington à un moment de crise. hautes tensions entre les rivaux.

L’agence de presse officielle nord-coréenne a rapporté que les autorités avaient terminé l’interrogatoire de King, mais n’a pas précisé quand ni où les autorités envisageaient de l’expulser.

King, qui avait servi en Corée du Sud, s’est précipité en Corée du Nord lors d’une visite civile dans un village frontalier le 18 juillet, devenant ainsi le premier Américain confirmé détenu au Nord en près de cinq ans.

Au moment où il a traversé la frontière, King était censé être direction Fort Bliss, Texasaprès sa sortie de prison en Corée du Sud suite à une condamnation pour voies de fait.

Mercredi, l’agence de presse officielle a déclaré que King avait avoué être entré illégalement dans le Nord parce qu’il nourrissait « un ressentiment contre les mauvais traitements inhumains et la discrimination raciale » au sein de l’armée américaine et qu’il était « désillusionné face à l’inégalité de la société américaine ».

Il a déjà attribué des commentaires similaires à King et il est impossible de vérifier leur authenticité.

« L’organe compétent de la RPDC a décidé d’expulser Travis King, un soldat de l’armée américaine qui a pénétré illégalement sur le territoire de la RPDC », a déclaré l’agence de presse officielle, utilisant les initiales du nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée.

Des responsables américains ont déclaré que King avait été déclaré absent, ce qui peut être puni par une période de prison, une confiscation de sa solde ou une libération déshonorante, la gravité étant basée sur la durée de l’absence et sur le fait que le militaire ait été appréhendé ou renvoyé de son propre chef. .

Après des semaines de silence, la Corée du Nord a confirmé en août qu’elle avait arrêté King, 23 ans, et qu’elle enquêtait sur les circonstances entourant son passage à la frontière.

Dans un interview le mois dernier avec Associated Pressla mère de King, Claudine Gates, a déclaré que son fils avait « tellement de raisons » de vouloir rentrer à la maison.

« Je ne l’imagine tout simplement pas vouloir rester en Corée alors qu’il a de la famille en Amérique. Il a tellement de raisons de rentrer à la maison », a-t-elle déclaré.

King, originaire du Wisconsin, faisait partie des quelque 28 000 soldats américains stationnés en Corée du Sud pour dissuader une éventuelle agression de la Corée du Nord. Les responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant au bien-être de King, citant le traitement sévère infligé par le Nord à certains détenus américains dans le passé.

Les passages non autorisés à travers la zone démilitarisée séparant les Corées sont extrêmement rares. Le quelques Américains qui sont entrés en Corée du Nord dans le passé, on compte des soldats, des missionnaires, des défenseurs des droits de l’homme ou des personnes simplement curieuses de connaître l’une des sociétés les plus cloîtrées du monde.

La décision de la Corée du Nord de libérer King après 71 jours semble relativement rapide par rapport aux normes du pays, en particulier compte tenu des tensions entre Washington et Pyongyang au sujet du programme croissant d’armes nucléaires et de missiles du Nord et de l’expansion des exercices militaires des États-Unis avec la Corée du Sud. Certains avaient émis l’hypothèse que la Corée du Nord pourrait traiter King comme un atout de propagande ou une monnaie d’échange.

En fin de compte, le Nord a apparemment conclu que King ne valait tout simplement pas la peine d’être gardé, peut-être à cause des coûts liés à sa nourriture, à son hébergement et à l’affectation de gardes et de traducteurs alors qu’il ne devait jamais être une source significative de renseignements militaires américains, a déclaré Cheong Seong. -Chang, analyste à l’Institut Sejong de Corée du Sud.

On ne savait pas immédiatement comment King pourrait être expulsé. Dans certains cas antérieurs, des Américains captifs ont été transportés par avion vers Pékin. Dans d’autres, un envoyé a été envoyé pour les récupérer.

Cela s’est produit en 2017 lorsque la Corée du Nord a expulsé Otto Warmbier, un étudiant américain qui était dans le coma au moment de sa libération et qui est décédé plus tard.

Bill Richardson – qui jusqu’à sa mort a servi de nombreuses administrations présidentielles comme dépanneur diplomatique non officiel – s’est rendu en Corée du Nord en 2007 pour récupérer les restes des militaires tués pendant la guerre de Corée.