Des responsables américains de la santé se joignent à l’Organisation mondiale de la santé pour un briefing Covid pour la première fois depuis le début de la pandémie

Les responsables de la santé américains rejoignent l’Organisation mondiale de la santé pour la première fois depuis le début de la pandémie lors d’une conférence de presse lundi pour informer le public de l’épidémie de coronavirus qui a infecté plus de 111,5 millions de personnes dans le monde.

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche et directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, doit se joindre à la réunion avec le Dr Nancy Messonier, directrice du Centre national de vaccination des Centers for Disease Control and Prevention. et les maladies respiratoires.

Lee Bollinger, président de l’Université de Columbia, se joindra également au briefing. L’objectif de la réunion sera la recherche, le développement et le déploiement des vaccins Covid-19, a déclaré l’OMS.

Les États-Unis ont autorisé les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna Covid-19. La Food and Drug Administration devrait également autoriser le vaccin de Johnson & Johnson dans les semaines à venir. L’OMS a également publié une liste d’utilisation d’urgence du vaccin d’AstraZeneca, qui n’est pas encore autorisé aux États-Unis.

