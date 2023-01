Des responsables américains, chinois et russes en tournée en Afrique alors que l’offensive de charme s’accélère

Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, lors d’une conférence de presse avec Enoch Godongwana, ministre sud-africain des Finances, au Trésor national à Pretoria, Afrique du Sud, le jeudi 26 janvier 2023. Waldo Swieger | Bloomberg | Getty Images

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang et la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen se sont tous lancés dans des tournées africaines au cours du mois dernier. Yellen a rencontré des responsables sud-africains, dont le président Cyril Ramaphosa, la semaine dernière, quelques jours seulement après que le ministre des Affaires étrangères du pays, Naledi Pandor, s’est tenu aux côtés de Lavrov et s’est engagé à renforcer les relations bilatérales entre Pretoria et Moscou. La tournée africaine de Yellen dans trois pays, qui comprenait également des arrêts au Sénégal et en Zambie, a été présentée comme un effort pour établir des liens commerciaux et d’investissement avec le continent, accompagné de discussions sur les initiatives d’énergie durable et de sécurité alimentaire et l’allégement de la dette. Yellen a noté la semaine dernière que l’Afrique “façonnerait l’avenir de l’économie mondiale”, signalant la motivation des États-Unis à se réengager avec le continent de 1,4 milliard d’habitants, mais elle a également déclaré vendredi qu’elle avait discuté du respect des sanctions russes dans chacun des trois pays visités. Plus tôt dans la semaine, Pandor a refusé de réitérer tout appel à la Russie de retirer ses troupes d’Ukraine et a subtilement balayé les tentatives occidentales d’influencer le choix des alliés des autres pays. L’Afrique du Sud a été l’un des 17 pays africains à s’être abstenu lors du vote de l’ONU en mars pour condamner la guerre d’agression de la Russie.

PRETORIA, Afrique du Sud – 23 janvier 2023 : le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov (L) rencontre le ministre sud-africain des Affaires étrangères Naledi Pandor (R) lors de sa visite officielle à Pretoria Ihsaan Haffejee/Agence Anadolu via Getty Images

Peut-être plus controversé, l’Afrique du Sud a annoncé la semaine dernière un exercice militaire conjoint avec la Russie et la Chine le mois prochain, coïncidant avec l’anniversaire de l’invasion de l’Ukraine, qui a suscité l’inquiétude de la Maison Blanche. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont également effectué une tournée en Afrique subsaharienne l’année dernière, tandis que le président américain Joe Biden a organisé un sommet États-Unis-Afrique en décembre, perçu comme un effort pour récupérer une partie des retombées économiques et économiques. l’influence commerciale que Washington a perdue au profit de la Chine au cours de la dernière décennie ou plus. Blinken s’est également arrêté en Égypte lundi lors de la première étape d’une tournée prévue au Moyen-Orient au milieu d’une nouvelle vague de violence israélo-palestinienne. Des analystes diplomatiques ont déclaré à CNBC la semaine dernière que la vague d’activités diplomatiques ne devait pas être considérée comme une “ruée vers l’Afrique”, mais plutôt comme une démonstration que le pouvoir de négociation économique et géopolitique du continent signifie qu’il occupe désormais fermement une place à la table. Les gouvernements africains résistent à prendre parti En toile de fond du voyage de Yellen se trouve l’inquiétude de Washington quant à son influence décroissante sur un continent qui a de plus en plus pivoté vers des relations bilatérales avec des puissances mondiales qui n’exercent pas de pression pour adopter certaines positions géopolitiques. Ainsi, la Chine a massivement étendu sa présence économique sur le continent ces dernières années, tandis que la Russie a pu renforcer son influence militaire et diplomatique dans certaines régions, en particulier celles en proie à des conflits civils ou à des insurrections. L’implication chinoise sur le continent a commencé sérieusement avec le soutien de Pékin aux mouvements de libération défiant la domination coloniale, les engagements commerciaux s’intensifiant à partir de la fin des années 1990 et culminant avec la formalisation de l’initiative “la Ceinture et la Route” en 2013. La stratégie américaine de l’administration Biden pour l’Afrique subsaharienne a été publiée en août 2022 et présente la vision chinoise de l’Afrique comme “une arène importante pour défier l’ordre international fondé sur des règles, faire avancer ses propres intérêts commerciaux et géopolitiques étroits, saper la transparence et l’ouverture et affaiblir les relations des États-Unis avec les peuples et les gouvernements africains”. Avant le sommet américano-africain du président Biden en décembre, Thomas P. Sheehy, éminent chercheur à l’Institut américain pour la paix (USIP), a souligné qu’au cours des décennies qui ont suivi la guerre froide, la présence et l’influence de la Chine dans presque tous les pays africains ont augmenté de manière significative, tandis que l’influence américaine s’est « stabilisée ». “La Chine est le plus grand partenaire commercial bilatéral de l’Afrique, atteignant 254 milliards de dollars en 2021, dépassant d’un facteur quatre le commerce américano-africain. La Chine est le plus grand fournisseur d’investissements directs étrangers, soutenant des centaines de milliers d’emplois africains. C’est environ le double le niveau des investissements directs étrangers américains », a déclaré Sheehy. Cependant, il a souligné que la plupart des dirigeants africains se souviennent avec inquiétude des guerres par procuration américano-soviétiques menées sur le continent pendant la guerre froide et sont donc réticents à faire partie d’une lutte de pouvoir mondiale. En tant que tel, de nombreux pays africains souhaitent une relation solide avec les États-Unis et la Chine, et la diplomatie américaine sera plus efficace si elle n’est pas présentée comme une proposition « nous ou eux ». Le document de stratégie de l’administration allègue que la Russie considère l’Afrique comme “un environnement permissif pour les sociétés paraétatiques et militaires privées, fomentant souvent l’instabilité à des fins stratégiques et financières”. Il s’agit principalement d’entrepreneurs militaires privés tels que le tristement célèbre groupe russe Wagner, qui est de plus en plus actif dans des pays politiquement instables tels que le Mali, le Burkina Faso, le Soudan et la République centrafricaine. “La Russie utilise ses liens sécuritaires et économiques, ainsi que la désinformation, pour saper l’opposition de principe des Africains à une nouvelle invasion de l’Ukraine par la Russie et aux violations des droits de l’homme qui y sont liées”, ajoute le journal. Eleonora Tafuro, chercheuse principale au Centre Russie, Caucase et Asie centrale de l’Institut italien d’études politiques internationales (ISPI), a déclaré à CNBC la semaine dernière qu’il y avait une prise de conscience croissante parmi les puissances occidentales que les nations africaines ont “leur propre agence” et il c’est à eux de décider si les relations avec la Chine, la Russie ou la Turquie, par exemple, sont dans leur intérêt.

Le président américain Joe Biden (à droite) s’entretient avec le secrétaire d’État Antony Blinken lors de la session des dirigeants – Partenariat sur l’Agenda 2063 au Sommet des dirigeants États-Unis – Afrique le 15 décembre 2022 à Washington, DC. Kévin Dietsch | Getty Images

“Il est très facile de tomber dans des comparaisons avec la guerre froide et de parler d’une ruée vers l’Afrique, mais je pense qu’il est certainement vrai que les États-Unis en particulier essaient de compenser un certain désengagement”, a déclaré Tafuro. “L’Afrique n’est pas une région dont les États-Unis veulent être ou devraient être absents s’ils veulent continuer à être une superpuissance, donc je pense qu’il y a cette prise de conscience à Washington qu’elle doit être présente ou du moins qu’elle doit donner l’impression qu’il est présent – bien sûr qu’il est présent en termes économiques et sécuritaires, notamment avec certains partenaires africains, mais il faut qu’il le montre.” L’attrait croissant de la séparation apparente de la Chine entre le commerce et l’investissement et les exigences géopolitiques était évident dans le refus de l’Afrique du Sud d’être “intimidée” pour adopter une position sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un sentiment partagé sur une grande partie du continent. La Chine et la Russie renforcent leur influence Alex Vines, directeur général du programme Afrique à Chatham House, a déclaré dans un rapport la semaine dernière que la Chine s’était positionnée comme un contraste avec les gouvernements occidentaux dans ses investissements africains. “Il caractérise ses prêts comme une coopération mutuellement bénéfique entre les pays en développement, promettant de ne pas s’immiscer dans la politique intérieure de ceux auxquels il prête”, a déclaré Vines. “À cet égard, il se présente en contraste avec les pays occidentaux, qui sont accusés par la Chine et certains gouvernements africains de posture arrogante et démocratique – souvent par d’anciennes puissances coloniales qui ont pillé les ressources africaines au cours des 18e et 19e siècles.” Certains politiciens occidentaux ont exprimé leurs craintes que le financement par emprunt de la Chine en Afrique ne s’apparente à une “diplomatie du piège de la dette”, dans laquelle des dettes ingérables sont accumulées afin de permettre à Pékin de demander l’accès à des ressources en garantie. La Chine nie fermement cela, et Vines a souligné que si certains pays africains bénéficiant de prêts chinois importants – comme le Kenya et la Zambie – souffrent d’un endettement croissant, leur situation “ne peut pas être entièrement imputée aux prêts chinois”. “Pendant ce temps, d’autres pays africains ont créé des accords de dette réalistes et gérables avec la Chine sans les énormes risques et incertitudes qui caractérisent certains grands projets de la BRI”, a-t-il souligné.

ADDIS ABEBA, Éthiopie – 11 janvier 2023 : le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang (L) et Moussa Faki (R), président de la Commission de l’Union africaine (UA), se serrent la main lors de leur réunion au siège de l’Union africaine. Amanuel Sileshi / AFP via Getty Images

Vines a également noté que le déluge de prêts consentis lors du boom initial de l’initiative “la Ceinture et la Route” pose un problème à la Chine, car elle pourrait avoir du mal à collecter les remboursements tout en conservant son image d’ami des pays en développement. De plus, les projets de la BRI étaient “en grande partie non coordonnés et non planifiés”, a-t-il déclaré, les prêteurs chinois concurrents offrant des crédits aux nations africaines, contestant la notion d’une politique centralisée cohérente de “piège de la dette” de Pékin. “Cependant, l’idée que la Chine puisse utiliser la dette de manière stratégique, pour étendre son influence sur le contenu africain et sécuriser l’accès aux ressources, ne peut être complètement écartée”, a déclaré Vines. “La Chine est une superpuissance émergente en concurrence stratégique avec les États-Unis. Construire des relations économiques plus solides en Afrique serait une étape logique dans ses aspirations à devenir une puissance mondiale”. Mahama : les armes occidentales à l’Ukraine “probablement une bonne chose” Lors d’une session de questions-réponses à Londres vendredi, l’ancien président ghanéen John Dramani Mahama a noté la résistance des nations africaines à être entraînées dans le conflit par les puissances occidentales. “L’Europe et l’OTAN, je dirais, ont été occupées par la guerre entre l’Ukraine et la Russie, et à plusieurs reprises nous sommes appelés à choisir de quel côté nous sommes”, a-t-il déclaré lors d’un auditoire à Chatham House. “Quand le Tigré et l’Ethiopie se battent, nous ne vous demandons pas ‘qui soutenez-vous ?’ Quand deux pays africains se battent, nous ne demandons à personne dans le monde « qui soutenez-vous ? Nous essayons d’intervenir et de le résoudre. Je pense que la priorité devrait être de savoir comment résoudre le conflit.” Bien qu’il ait appelé à ce que le conflit soit traité par le biais d’organismes internationaux tels que l’ONU, Mahama a en quelque sorte condamné l’invasion russe, une étape que de nombreux gouvernements sur le continent ont hésité à franchir. “Bien sûr, je ne crois pas qu’il soit juste qu’un pays fasse une incursion dans un autre parce que si nous tolérons cela, vous ne savez pas où cela va se terminer, alors après l’Ukraine, qui d’autre ?” dit Mahama.

ACCRA, Ghana – 30 janvier 2020 : John Mahama, ancien président du Ghana. Vendredi, Mahama a déclaré que la guerre entre l’Ukraine et la Russie n’était “pas gagnable” et a appelé au dialogue via l’ONU. Cristina Aldehuela/Bloomberg via Getty Images