Des responsables américains cherchent à enquêter sur l’accord Twitter de Musk – WaPo

Une agence fédérale américaine cherche à savoir si elle a le pouvoir légal d’enquêter sur le récent achat de Twitter par Elon Musk, a rapporté le Washington Post, suggérant que le gouvernement s’intéresse aux allégations du milliardaire. « des liens avec des gouvernements et des investisseurs étrangers ».

Des responsables du département du Trésor américain ont demandé l’autorisation d’ouvrir une enquête sur l’accord Twitter, ont déclaré mardi plusieurs sources anonymes au Post. Bien qu’ils aient noté que “examens préliminaires” ne justifient pas toujours une enquête complète et sont “assez routinier” les sources ont déclaré que les relations supposées de Musk à l’étranger ont piqué les inquiétudes des responsables.

Par ailleurs, le Post a également rapporté qu’aux termes de l’achat de 44 milliards de dollars, les investisseurs étrangers auront accès à “des informations confidentielles sur les finances de Twitter”, et éventuellement ses utilisateurs. Le média a déclaré qu’il n’était pas clair si le département du Trésor était au courant de ces détails, car les responsables n’ont pas précisé la nature exacte de l’enquête.

Plus tôt cette semaine, le sénateur démocrate Chris Murphy exigé une enquête sur l’accord Twitter, exprimant des inquiétudes quant au fait que les puissances étrangères auront une emprise sur le géant des médias sociaux. Il a cité l’Arabie saoudite par son nom, faisant probablement référence à des informations selon lesquelles le prince saoudien Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz est désormais le deuxième investisseur de Twitter derrière Musk. Le législateur a appelé à un examen par le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), un organe autorisé à rejeter les accords d’investissement majeurs sur la base de considérations de “sécurité nationale”.

La Maison Blanche était auparavant considérée comme un “examen de la sécurité nationale” pour l’acquisition de Twitter, selon le Post, bien qu’il ne soit pas clair quelle décision a finalement été prise. Le FBI aurait également “examiné les risques potentiels de contre-espionnage posés par l’accord” au printemps dernier, mais on ne sait pas non plus si d’autres mesures ont été prises par le bureau.

