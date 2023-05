Des responsables américains assistent à un événement dont la liste des invités comprend un terroriste connu responsable du meurtre de soldats américains

De hauts responsables du Département d’État américain ont participé à un forum en Irak qui présentait un terroriste connu comme conférencier principal.

Alina Romanowski, ambassadrice des États-Unis en Irak, et Barbara Leaf, secrétaire d’État adjointe aux Affaires du Proche-Orient, ont assisté et pris la parole au Forum sur l’Irak la semaine dernière, malgré l’événement mettant en vedette Qais al-Khazali, répertorié par le département d’État comme un terroriste mondial spécialement désigné, selon un rapport du Long War Journal.

Khazali, un terroriste chiite actif, dirige le groupe connu sous le nom d’Asaib Ahl al-Haq, ou la Ligue des Justes, qui a également été classée comme organisation terroriste étrangère.

LE CHEF NOTOIRE DE LA MILICE IRAKIENNE UNE FOIS DÉTENU PAR LES ÉTATS-UNIS MENACE LES AMÉRICAINS SUR LE CHAMP DE BATAILLE

Khazali est connu depuis longtemps pour avoir armé et formé des milices soutenues par l’Iran qui ont mené plusieurs attaques contre les troupes américaines pendant plus d’une décennie, y compris l’attaque de 2006 contre le centre provincial conjoint de communications de Karbala en Irak qui a entraîné le meurtre de cinq soldats américains. après que les plans pour les kidnapper et les amener en Iran ont échoué.

« Quel message cela envoie-t-il aux soldats américains qui se sont battus contre ces groupes, qui ont vu leurs amis tués ou blessés ? » Bill Roggio, rédacteur en chef du Long War Journal, a déclaré à Fox News Digital. « C’est un véritable coup de pied dans le ventre pour quiconque a servi en Irak et qui a dû faire face à ces milices chiites. »

Roggio a déclaré à Fox News Digital que Khazali est « responsable du meurtre de centaines de soldats américains » au fil des ans et qu’il a « contribué à » l’organisation, le recrutement, la formation et la constitution de toutes les milices terroristes chiites associées à l’Iran « .

Roggio pense que l’événement aurait dû être boycotté par les responsables américains en raison de l’apparition de Khazali, à la fois pour des raisons de sécurité et à cause du message qu’il pourrait potentiellement envoyer au monde.

UN PUISSANT MILITANT IRAKIEN APPARAÎT À LA FRONTIÈRE LIBAN-ISRAËL

« Le département d’État ne devrait pas se présenter à un événement avec lui et le fait que des représentants de l’État l’aient fait me dit qu’il y a une panne majeure quelque part », a déclaré Roggio. « Soit ils savaient qu’il était présent et ils s’en moquaient et ont permis à leurs cadres supérieurs d’y assister, soit ils ne le savaient pas et ont une panne majeure dans leur appareil de sécurité. Ni l’un ni l’autre n’est réconfortant. »

« Nous les avons légitimés », a poursuivi Roggio. « Khazali aime ça, parce qu’il est légitimé. Les Iraniens sont enhardis par cela. »

Contacté pour commentaires par Fox News Digital, un porte-parole du département d’État a confirmé que Leaf avait assisté et pris la parole au forum à l’invitation de Dlawer Ala’Aldeen, président fondateur du Middle East Research Institute. Cependant, le porte-parole a noté que l’apparition de Leaf était le 2 mai, tandis que l’apparition de Khazali était le 3 mai.

Le porte-parole a également ajouté que Khazali reste un terroriste désigné par les États-Unis et que Leaf n’était à aucun moment dans la même pièce que lui.

Une demande de suivi pour savoir si le Département d’État savait que Khazali prendrait la parole lors de l’événement et si un boycott était envisagé en conséquence n’a pas été immédiatement renvoyée.

Mais Roggio soutient que parler à des jours différents du forum n’est pas une explication adéquate.

« Les responsables américains ne devraient jamais participer à un forum dans lequel un terroriste mondial spécialisé désigné est impliqué, même s’ils sont présents à des jours différents », a-t-il déclaré.

« À tout le moins, ils auraient dû publier une déclaration disant qu’ils ne peuvent pas participer à l’événement car un terroriste mondial spécialement désigné est présent », a déclaré Roggio. « Ils auraient dû le boycotter. »

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Fox News sur le forum.