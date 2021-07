Des responsables américains arrivent en Haïti, un suspect clé arrêté dans un complot d’assassinat

Des citoyens haïtiens brandissent des passeports alors qu’ils se rassemblent devant l’ambassade des États-Unis à Tabarre, Haïti le 10 juillet 2021, demandant l’asile après l’assassinat du président Jovenel Moise expliquant qu’il y a trop d’insécurité dans le pays et qu’ils craignent pour leur des vies. Publique.

Une délégation de responsables américains est sur le terrain en Haïti pour évaluer la situation politique et sécuritaire dans ce pays des Caraïbes cinq jours après l’assassinat du président Jovenel Moise, au milieu de nouvelles informations selon lesquelles l’un des cerveaux présumés du meurtre a été arrêté.

La Maison Blanche a confirmé lundi qu’une délégation de responsables du Conseil national de sécurité ainsi que des départements de la Sécurité intérieure, de l’État et de la Justice ont rencontré les dirigeants intérimaires d’Haïti et de la police nationale en réponse à leurs demandes d’assistance en matière de sécurité et l’enquête sur le meurtre de Moise.

L’arrivée de la délégation américaine intervient après que des responsables de la Maison Blanche ont déclaré vendredi à NBC News que les Etats-Unis n’avaient pas l’intention d’envoyer des troupes pour protéger les infrastructures critiques, alors que des responsables haïtiens avaient demandé une telle assistance. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré au cours du week-end que le département de la Défense examinait la demande de troupes haïtiennes, mais que les États-Unis se concentrent principalement sur l’enquête.

« Je ne sais pas si nous en sommes maintenant à un point où nous pouvons dire avec certitude que notre sécurité nationale est menacée par ce qui se passe là-bas », a déclaré Kirby à Fox News dimanche. « Mais, clairement, nous apprécions nos partenaires haïtiens. Nous apprécions la stabilité et la sécurité dans ce pays.

La délégation américaine a rencontré les dirigeants intérimaires d’Haïti pour encourager des élections libres et équitables, porte-parole du Conseil de sécurité nationale Emily Horne a déclaré dans un communiqué de presse de la Maison Blanche. Les responsables américains et haïtiens ont également examiné la sécurité des infrastructures critiques du pays, a déclaré Horne.

« Lors de toutes leurs réunions, la délégation s’est engagée à soutenir le gouvernement haïtien alors qu’il cherche à obtenir justice dans cette affaire et a affirmé le soutien des États-Unis au peuple haïtien en cette période difficile », a déclaré Horne.