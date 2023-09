Des responsables américains affirment que Travis King est détenu aux États-Unis après des mois de détention en Corée du Nord.

Le gouvernement nord-coréen a libéré un militaire américain qu’il détenait depuis juillet, a confirmé Fox News Digital.

Le gouvernement nord-coréen a renvoyé l’armée américaine Pvt. Travis King a été placé mercredi en détention aux États-Unis en Chine continentale après des mois d’emprisonnement, selon les médias d’État nord-coréens et le Conseil de sécurité nationale américain.

« L’organe compétent du [Democratic People’s Republic of Korea] a décidé d’expulser Travis King, un soldat de l’armée américaine qui a pénétré illégalement sur le territoire de la RPDC, en vertu de la loi de la République », a écrit mercredi l’agence de presse centrale coréenne, selon les traductions fournies par l’agence de presse Yonhap.

Le Conseil national de sécurité a confirmé le retour de King lors d’un appel téléphonique plus tard dans la matinée.

« Les responsables américains ont obtenu le retour du soldat Travis King de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Patrick Ryder.

Il a ajouté : « Nous apprécions le travail acharné du personnel de l’armée de terre, des forces américaines en Corée et du ministère de la Défense pour ramener le soldat King chez lui, et nous remercions les gouvernements de Suède et de la République populaire de Chine (RPC) pour leur assistance. »

King est détenu par les autorités nord-coréennes depuis le 18 juillet, date à laquelle il aurait couru loin d’un groupe de touristes vers la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Depuis sa capture, il n’y a eu aucun contact avec King et les responsables nord-coréens ont été intentionnellement obtus dans leurs réponses aux demandes américaines.

L’incident s’est produit après que King ait passé environ deux mois dans un centre de détention sud-coréen à la suite d’une altercation physique avec des habitants, a déclaré mardi un haut responsable de la défense à Fox News. Tout au long de sa détention dans cet établissement, il a déclaré qu’il ne voulait pas revenir en Amérique, selon un responsable américain.

King a finalement été libéré le 10 juillet et renvoyé chez lui lundi à Fort Bliss, où il aurait pu faire face à d’autres discipline militaire et la décharge du service. King a fait face à au moins deux autres allégations d’agression en Corée du Sud.

En février, un tribunal lui a infligé une amende de 3 950 dollars après avoir été reconnu coupable d’avoir agressé une personne non identifiée et endommagé un véhicule de police à Séoul en octobre dernier, selon une transcription du verdict obtenue par l’Associated Press.

Les médias d’État nord-coréens ont rapporté que King avait avoué avoir traversé la frontière nord en raison de « mauvais traitements inhumains et de discrimination raciale au sein de l’armée américaine ».

« Au cours de l’enquête, Travis King a avoué qu’il avait décidé de venir en RPDC car il nourrissait un ressentiment contre les mauvais traitements inhumains et la discrimination raciale au sein de l’armée américaine », a rapporté KCNA. « Il a également exprimé sa volonté de chercher refuge en RPDC ou dans un pays tiers, se disant déçu par l’inégalité de la société américaine. »

La mère de King a contesté les informations en provenance de Corée du Nord, affirmant que son fils n’avait aucune motivation pour faire défection vers la nation totalitaire.