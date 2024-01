Des responsables américains affirment que des armes de fabrication iranienne destinées aux Houthis ont été saisies lors d’un raid

Washington

CNN

—



La marine américaine a saisi des composants de missiles balistiques et de missiles de croisière de fabrication iranienne sur un navire au large des côtes somaliennes. la semaine dernière qui était destiné aux Houthis au Yémen, a annoncé mardi le commandement central américain.

Pendant ce temps, les opérations de recherche et de sauvetage restent en cours pour deux SEAL qui sont passés par-dessus bord et sont portés disparus. L’un d’eux est tombé à l’eau à cause d’une houle de huit pieds, et le second a sauté après eux, conformément au protocole, a déclaré samedi un responsable américain à CNN. “Nous menons une recherche exhaustive de nos coéquipiers disparus”, a déclaré le général Michael “Erik” Kurilla, commandant du CENTCOM.

Cette saisie intervient dans un contexte de tensions de plus en plus fortes entre les mandataires américains et iraniens dans la région. La semaine dernière, les militaires américains et britanniques ont lancé des frappes contre Cibles des Houthis dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen, marquant une réponse significative après que l’administration Biden et ses alliés ont averti que le groupe militant soutenu par l’Iran supporterait les conséquences de ses attaques contre la navigation commerciale dans la mer Rouge.

Ces grèves témoignent de l’inquiétude internationale croissante face à la menace qui pèse sur l’une des voies navigables les plus critiques du monde. Pendant des semaines, les États-Unis ont cherché à éviter des frappes directes sur le Yémen en raison du risque d’escalade dans une région déjà en proie à des tensions alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit, mais les attaques en cours des Houthis contre les transports maritimes internationaux ont contraint la coalition à agir.

Les grèves détruites moins d’un tiers des capacités offensives globales du groupe mandataire iranien, a déclaré un responsable américain à CNN, le groupe conservant la majorité de sa capacité à frapper des navires dans la mer Rouge.

Le communiqué du CENTCOM mardi indique que des Navy SEALs de l’USS Lewis B. Puller sont montés à bord du boutre dans les eaux internationales au large des côtes somaliennes. Les États-Unis ont saisi « des composants de missiles balistiques et de missiles de croisière de fabrication iranienne », notamment « des éléments de propulsion, de guidage et des ogives pour les missiles balistiques à moyenne portée (MRBM) et les missiles de croisière antinavires (ASCM) Houthis, ainsi que des composants associés à la défense aérienne. »

« L’analyse initiale indique que ces mêmes armes ont été utilisées par les Houthis pour menacer et attaquer des marins innocents à bord de navires marchands internationaux transitant par la mer Rouge », a déclaré le CENTCOM.

« Il est clair que l’Iran continue d’envoyer une aide létale avancée aux Houthis. Il s’agit d’un autre exemple de la manière dont l’Iran sème activement l’instabilité dans toute la région, en violation directe de la résolution de sécurité 2216 de l’ONU et du droit international », a déclaré Kurilla dans le communiqué. « Nous continuerons à travailler avec nos partenaires régionaux et internationaux pour dénoncer et interdire ces efforts et, à terme, rétablir la liberté de navigation. »

Des hélicoptères et des drones ont participé à l’opération. Le petit navire a été « jugé dangereux et coulé » par la Marine. On détermine actuellement quoi faire de l’équipage de 14 personnes, conformément au droit international, a indiqué le CENTCOM.

Le CENTCOM a annoncé à plusieurs reprises dans le passé la saisie d’aide mortelle allant de l’Iran au Yémen. En février dernier, les forces américaines et françaises saisi des milliers de fusils d’assaut et un demi-million de cartouches se dirigent vers le Yémen. En décembre, les États-Unis ont annoncé ça transférerait des milliers d’armes et de munitions iraniennes saisies en décembre 2022 et destinées aux Houthis du Yémen vers l’Ukraine.