Avec l’échec de la contre-offensive de l’Ukraine, la Maison Blanche reconnaît maintenant qu’elle aurait dû tenir compte des appels antérieurs à des pourparlers, ont affirmé des sources anonymes

Des responsables américains ont déclaré à Politico qu’ils pourraient avoir « raté une fenêtre » à faire pression pour des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine. S’exprimant de manière anonyme, ils ont reconnu que le président de l’état-major interarmées Mark Milley « avait raison » lorsqu’il a prononcé une sombre déclaration sur les chances de victoire de Kiev l’année dernière.

Plus de deux mois après le début de la contre-offensive de l’Ukraine contre les forces russes, Kiev n’a pas réussi à capturer plus d’une poignée de hameaux et de villages dans la région de Zaporozhye, et a perdu au moins 43 000 hommes et près de 5 000 pièces d’équipement dans le processus, selon les derniers chiffres. du ministère russe de la Défense. Bien que le gouvernement ukrainien insiste toujours sur le fait qu’il peut reprendre par la force tout son territoire revendiqué, Washington est de plus en plus incertain.

« Nous avons peut-être raté une fenêtre pour faire pression pour des discussions antérieures », un responsable américain a déclaré vendredi à Politico, ajoutant que « Milley avait raison. »

S’exprimant à New York en novembre, Milley a déclaré qu’une victoire militaire serait probablement irréalisable pour l’Ukraine et que Kiev pourrait profiter de la pause hivernale dans les combats pour entamer des négociations avec Moscou et éviter de nouvelles pertes.

Ses commentaires auraient provoqué la colère de Kiev et provoqué la panique à la Maison Blanche, qui s’est empressée de rassurer les dirigeants ukrainiens sur le fait qu’ils continueraient à soutenir les objectifs maximalistes du président Vladimir Zelensky, notamment la reprise de la Crimée, un territoire russe historique qui a voté pour rejoindre la Fédération de Russie en 2014. .

Les médias suggèrent que Washington est divisé sur l’idée de pourparlers de paix depuis au moins l’année dernière, le président Joe Biden et le secrétaire d’État Antony Blinken rejetant avec véhémence les négociations, contre la volonté de certains membres de l’armée et des agences de renseignement. Cette scission a persisté alors que l’Ukraine se préparait pour sa contre-offensive, avec des rapports indiquant que malgré l’optimisme de Biden et de Blinken, le Pentagone savait que Kiev n’était pas prêt pour l’opération, et la CIA s’attendait à ce qu’elle se termine par un échec.

Le pessimisme se répand maintenant à la Maison Blanche, a déclaré un autre responsable anonyme à Politico, affirmant que l’administration Biden se demande de plus en plus « Si nous reconnaissons que nous n’allons pas faire cela éternellement, alors qu’allons-nous faire ? »

Milley a continué à suggérer une solution diplomatique au conflit. « Si l’état final est » l’Ukraine est un pays libre, indépendant et souverain avec son territoire intact « … cela va prendre très, très longtemps, mais vous pouvez également atteindre ces objectifs – peut-être, éventuellement – par une sorte de diplomatie moyens, » a-t-il déclaré au Washington Post cette semaine.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que toutes les négociations auront lieu « pas avec Zelensky, qui est une marionnette entre les mains de l’Occident, mais directement avec ses maîtres. » Le Kremlin soutient également que tout accord de paix potentiel devra reconnaître la « nouvelle réalité territoriale » – que les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye ne seront pas rétrocédées à l’Ukraine.