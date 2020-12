Un responsable non identifié de l’administration Trump a blâmé Israël pour l’assassinat, la semaine dernière, du plus grand scientifique nucléaire iranien, a déclaré CNN, à la suite d’un rapport antérieur du New York Times citant des sources américaines anonymes doigtant Tel Aviv.

Le dernier haut responsable à attribuer le meurtre vendredi du physicien nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh a refusé de dire si les États-Unis étaient au courant de l’attaque à l’avance ou s’ils y avaient participé de quelque manière que ce soit, a déclaré mercredi CNN. La personne a reconnu que les États-Unis et Israël avaient précédemment partagé des informations sur des opérations secrètes avant de les mener, mais a refusé de dire si cela s’était produit dans cette affaire.

Le convoi de véhicules blindés de Fakhrizadeh se dirigeait vers Absard, à l’est de Téhéran, lorsqu’il a été attaqué. Les comptes rendus iraniens de l’incident ont radicalement changé dimanche, l’agence de presse semi-officielle Fars affirmant que Fakhrizadeh avait été abattu avec une mitrailleuse télécommandée après être sorti de son véhicule pour enquêter sur les raisons de son arrêt. Des rapports antérieurs indiquaient qu’une équipe de commandos de 12 personnes avait tendu une embuscade au convoi et avait été aidée par un groupe logistique de 50 personnes qui avait infiltré les services de sécurité iraniens et coupé le courant dans la zone juste avant l’attaque.

À l’instar de CNN, le New York Times a déclaré qu’il était difficile de savoir ce que l’administration Trump avait, le cas échéant, de l’attaque à l’avance. L’assassinat est survenu une semaine après la visite du secrétaire d’État américain Mike Pompeo en Israël lors d’un voyage qui comprenait également des escales en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar.

Le président Donald Trump a donné à Pompeo et à d’autres responsables de l’administration carte blanche pour punir l’Iran aussi agressivement qu’ils le souhaitent tant qu’ils cessent de risquer la Troisième Guerre mondiale, a rapporté mardi le Daily Beast.

Les responsables iraniens ont rapidement blâmé Israël pour le meurtre de Fakhrizadeh et ont juré de se venger.

Israël a affirmé que Fakhrizadeh était à la tête du projet de développement d’armes nucléaires de l’Iran. Les responsables iraniens ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que les investissements nucléaires du pays étaient uniquement à des fins pacifiques, et l’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré que le programme d’armes nucléaires avait pris fin au début des années 2000.

L’ancien directeur de la CIA, John Brennan, a déclaré que l’assassinat de Fakhrizadeh était un « criminel » et « très imprudent » acte qui pourrait stimuler « un nouveau cycle de conflit régional. » Il a tweeté vendredi que si le meurtre était parrainé par l’État, ce serait une violation du droit international et encouragerait davantage de gouvernements à assassiner des responsables étrangers.

C’était un acte criminel et très imprudent. Il risque des représailles mortelles et une nouvelle vague de conflits régionaux.

Les dirigeants iraniens auraient intérêt à attendre le retour d’un leadership américain responsable sur la scène mondiale et à résister à l’envie de répondre contre les coupables présumés. https://t.co/0uZhyBTM3S – John O. Brennan (@JohnBrennan) 27 novembre 2020

