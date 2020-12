KABOUL, Afghanistan (AP) – Le gouvernement afghan enquête sur des informations selon lesquelles une attaque aérienne présumée au cours du week-end a tué une douzaine de civils, dont des enfants, dans le sud de la province de Kandahar, ont annoncé lundi des responsables.

Selon Fawad Aman, porte-parole adjoint du ministère afghan de la Défense, l’armée aura bientôt son évaluation des allégations de victimes civiles dans le district d’Arghandab samedi soir, mais a refusé de fournir plus de détails.

Bahir Ahmadi, le porte-parole du gouverneur de la province à Kandahar, a déclaré qu’il y avait eu une bataille dans la région à l’époque et qu’un véhicule taliban plein d’explosifs avait explosé prématurément. Les enquêteurs doivent maintenant découvrir exactement comment les civils ont été tués.

«Il n’est pas clair si les victimes civiles ont été causées par l’explosion ennemie ou pendant la bataille», a déclaré Ahmadi.

Dimanche, les talibans ont affirmé que les forces gouvernementales lors d’une frappe aérienne avaient tué au moins 13 civils à Arghandab, ce qui a provoqué un démenti rapide du gouvernement, qui a à son tour insisté sur le fait que sept civils avaient été tués lorsque les talibans ont fait exploser une bombe dans la région.

La zone de l’explosion est éloignée et difficile à atteindre, et les comptes rendus des talibans et du gouvernement sur les morts de civils n’ont pas pu être confirmés immédiatement. L’ancien président afghan Hamid Karzai a tweeté ses condoléances pour les morts, appelant à la fin immédiate des combats.

Un institut basé aux États-Unis a averti la semaine dernière qu’il y avait eu une augmentation spectaculaire des frappes aériennes menées par les forces gouvernementales afghanes de juillet à septembre de cette année, attaques qui ont entraîné une forte augmentation du nombre de victimes civiles.

Le Watson Institute of International and Public Affairs, un centre de recherche de l’Université Brown, a déclaré dans son rapport que 70 civils afghans ont été tués au troisième trimestre de cette année, contre 86 tués au cours des six premiers mois de 2020.

Dans son rapport, l’institut a également déclaré que de 2017 à 2019, les décès de civils dus aux frappes aériennes des États-Unis et des forces alliées en Afghanistan ont considérablement augmenté. En 2019, les frappes aériennes ont tué 700 civils – plus de civils que toute autre année depuis le début de la guerre en 2001 et 2002.

La violence en Afghanistan a augmenté ces derniers mois alors même que les négociateurs du gouvernement taliban et afghan tiennent des pourparlers au Qatar, essayant de conclure un accord de paix qui pourrait mettre fin à des décennies de guerre.