Les responsables ont déclaré que les hommes armés étaient soit des membres d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique, considérée par les États-Unis comme la branche la plus dangereuse du réseau terroriste au monde, soit une filiale du groupe État islamique.

Les deux groupes militants attaquent régulièrement des cibles de sécurité et militaires lors de fusillades en voiture, d’attentats suicides et d’autres attaques. Ils ciblent également ceux qui dénoncent les militants ou leur idéologie.

Connu pour sa pensée laïque, Al-Hameidi était un critique sévère de l’extrémisme religieux et a encouragé ses étudiants à organiser et à participer à des activités culturelles et artistiques mixtes à l’Université de Dhale.