Des responsables à Tokyo alarmés alors que les cas atteignent des records

Le Japon a maintenu ses cas et ses décès à un niveau inférieur à celui de nombreux autres pays, mais sa moyenne mobile sur sept jours augmente et s’élève désormais à 28 pour 100 000 habitants dans tout le pays et 88 à Tokyo, selon le ministère de la Santé. Cela se compare à 18,5 aux États-Unis, 48 ​​en Grande-Bretagne et 2,8 en Inde, selon les données de l’Université Johns Hopkins.