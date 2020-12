Elle avait voulu les encadrer et les accrocher – juste trois images imprimées qui se trouvaient dans la maison de la banlieue d’Atlanta de Lucy O’Donoghue depuis le début de l’année. C’est tout. Pourtant, avec un travail à plein temps et deux jeunes enfants, elle n’avait pas trouvé le temps.

Mais lorsque COVID-19 a ralenti la vie à une exploration induite par la quarantaine, elle a commencé à travailler à distance. Cela semblait être le moment idéal pour réaliser cela – et une multitude d’autres petits projets -.

Huit mois plus tard, O’Donoghue a finalement marché les deux petits pâtés de maisons jusqu’à un magasin près de chez elle et a acheté un trio de cadres prêts à l’emploi.

«J’ai mis les œuvres d’art dans ma maison, et cela m’a rendu si heureuse», dit-elle. «Comment se fait-il que quelque chose qui ne m’a pris que 45 minutes m’ait pris plus d’un an à faire?»

La réponse, comme cela a été le cas pour tant de choses, est la suivante: parce que 2020.

Il y a dix mois, les Américains ont pataugé dans des eaux inconnues. Pour beaucoup de ceux qui n’étaient pas immédiatement plongés dans une urgence économique ou médicale, c’était comme si une étrange journée de neige, prolongée et fragmentée avait commencé. Les plans et les promesses ont fleuri sur les réseaux sociaux comme les fleurs printanières. Le pain était cuit. Des projets ont été lancés.

«Avec les plus grandes intentions, dans les premières semaines, les gens avaient réorganisé leurs armoires à chaussures et rangé leurs étagères à épices par ordre alphabétique», explique la psychologue Deborah Serani, professeure auxiliaire à l’Université Adelphi de New York.

Mais lorsque la vie est difficile, maintenir même un petit élan peut être difficile.

TRAVAIL PSYCHOLOGIQUE

La pandémie nécessite de nouveaux niveaux de vigilance et de prise de décision, et elle a perturbé des millions de familles. L’élection présidentielle a nécessité un calibrage habile pour s’entendre paisiblement avec des parents ou des amis aux opinions divergentes. Cette année a vu une escalade des crises sociales, raciales et environnementales.

Tout cela a nécessité un énorme travail psychologique. Ce travail est invisible, mais il a des conséquences néfastes, déclare Catherine Sanderson, directrice du département de psychologie de l’Amherst College.

Pour une grande partie de la nation, le sentiment dans les premiers jours de la quarantaine que la perturbation serait brève s’est rapidement fondu dans une incertitude amorphe.

L’histoire continue

«L’incertitude», dit Sanderson, «est extrêmement éprouvante sur le plan psychologique.

Les garde-corps normaux qui régissent les jours – s’habiller et sortir à l’heure, conduire les enfants à des pratiques sportives et à des cours de danse avec un horaire serré le soir – ont disparu pour beaucoup. Donc, bien qu’avoir du temps supplémentaire ait pu sembler être un point lumineux, c’était aussi désorientant.

Avec trop de temps non structuré, «je ressens cette absence de but», dit Steph Auteri, un écrivain qui vit à Vérone, New Jersey. «Plus je suis occupé, mieux je fonctionne. Plus je dispose de temps, je commence à descendre dans les décharges. »

C’est une expérience courante, dit Serani: Aux États-Unis, «c’est une vie vraiment à indice d’octane élevé. Et cela a été critiqué. Nous avons frappé les freins et tout le monde a dû s’arrêter, et c’était difficile pour beaucoup de gens.

Cette année nous a obligés à créer de nouvelles structures. Cela prend du temps et de l’énergie.

Avant la pandémie, «un samedi, vous ne vous réveilleriez pas dans votre bureau. Il y a une distinction. Et maintenant, vous devez réellement penser à: «Qu’est-ce que je fais?», Dit Sanderson. « Cela nécessite un niveau de planification auquel vous n’êtes pas habitué et avec lequel nous n’avons pas de pratique. »

Pourtant, au milieu de toute cette incertitude et de ce travail psychologique, les gens regardent en arrière et se rendent compte qu’ils ont découvert une productivité tranquille.

Dans son Queens, à New York, chez elle, des mois de quarantaine ont conduit Neesa Sunar à revenir à l’alto après de nombreuses années d’absence. Auteri a également fait des progrès, réorganisant son emploi du temps pour aider sa fille de 6 ans à apprendre à distance, et a finalement lancé un site Web éducatif à temps pour la rentrée scolaire en septembre.

La professeure de yoga Pamela Eggleston a changé son enseignement en ligne, filmant un cours d’auto-soins pour Yoga Journal afin d’aider les gens à s’épanouir pendant cette année difficile. Enseigner exclusivement en ligne «a été un défi pour moi. Mais je l’ai fait », dit-elle. Bien qu’elle soit basée dans la région de Washington, DC, elle a rapidement accueilli des étudiants d’aussi loin que l’Écosse.

Et autre chose: elle est revenue au militantisme pour la justice sociale cette année.

«J’ai fait plus de cela que je n’en avais fait depuis un moment», dit Eggleston. «Cela me fait du bien de revenir sur ces questions. Ils ne me quittent jamais, en tant que femme noire.

CE QUI COMPTE VRAIMENT

Les temps difficiles peuvent être clarifiés. Ils ne le sont pas toujours, mais ils peuvent l’être.

Les gens peuvent ne pas avoir abordé les projets de rénovation qu’ils ont planifiés ou écrit des romans. Mais beaucoup se sont concentrés sur leur propre bien-être et sur celui de leurs enfants et se sont demandé ce qui comptait vraiment.

Dans le passé, Rachel Brenke, coach en affaires, a peut-être vu la quarantaine comme un moment propice pour être très productive – et se serait battue si elle ne l’était pas. «Je suis normalement quelqu’un qui s’épanouit en étant toujours occupé, passant d’une chose à une autre», dit-elle.

Au lieu de cela, elle a donné la priorité au maintien d’un équilibre sain entre la gestion de son entreprise et la connexion avec sa famille.

«Mon gros truc cette année, juste en essayant de me concentrer uniquement sur mes enfants, moi-même et ma santé mentale, était la simplicité. Je reporte donc cela en 2021 avec une simplification intentionnelle », dit-elle.

Donc, avec ces résolutions de mise en quarantaine anticipée à l’esprit, comment aborder ce week-end, le moment de secouer 2020 et d’invoquer de nouvelles résolutions du Nouvel An pour 2021?

Serani s’attend à ce que les résolutions de nombreuses personnes soient moins axées sur les objectifs matériels et davantage sur ce qu’elles ont décidé comme le plus important.

Cela pourrait même inclure de la gratitude pour les vieilles routines répétitives et familières qu’ils redoutaient.

«J’ai en quelque sorte rêvé de ce moment de la journée où j’ai mon sac à main sur mon épaule et mon sac à lunch. Et j’ai éteint l’ordinateur portable et je retourne à ma voiture dans la même place de parking que d’habitude, et je sens l’air frais », dit O’Donoghue. «Je rêve presque de ce moment.»