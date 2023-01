Des résolutions à respecter – The New York Times

Salut! Je suis Tanya, auditrice de longue date, première visite. Ce fut un privilège d’éditer The Veggie au cours de la dernière année et demie, et c’est un honneur de suivre les traces de Tejal Rao en tant que prochain écrivain. (Parlez de gros souliers à remplir!) J’ai pensé: Quelle meilleure façon de me présenter que de parler de certains de mes échecs personnels?

Je suis remarquablement mauvais pour deux choses, tenir les résolutions et tenir un journal. Pourtant, chaque nouvelle année, pris dans la transe incassable de la rhétorique de l’auto-amélioration, je note des objectifs d’intensité variable. Parsemés dans mon appartement se trouvent des cahiers Moleskine et Baron Fig remplis au quart, les rêves du passé de Tanya conservés dans leurs pages : « Master Crow pose or headstand » (2018, échec), « Learn how to bake bread » (2019, à propos d’un an trop tôt), “Journal more” et “Hydrate” (2020, double échec).

Les objectifs avec les taux de réussite les plus élevés m’ont fait entrer dans la cuisine. Créer un club de livres de cuisine ? Vérifier. Organiser des dîners ambitieux ? Vérifier. Donc, dans un esprit d’incohérence constante, voici mes objectifs alimentaires pour 2023.

Réduire les repas au restaurant. J’aime cuisiner et j’aime dîner au restaurant. Les multitudes sont IN pour 2023 ! Dans un effort pour réduire ma dépendance aux plats à emporter, j’ai trouvé de superbes recettes végétariennes dans de nombreux endroits de Brooklyn que je voulais visiter dans la base de données du New York Times Cooking : Je pense à la salade de champignons marinés de l’ancien chef de Marlow & Sons, Patch Troffer; une impressionnante crêpe au levain en fonte avec des poires ou des pommes, à la Vinegar Hill House ; et certainement le pajeon végétal adapté de Sohui Kim, le chef de l’Insa.