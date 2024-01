Des résidus de cocaïne ont été trouvés sur la pochette de l’arme de Hunter Biden dans une affaire de 2018, selon les procureurs

“Pour être clair, les enquêteurs ont littéralement trouvé de la drogue dans la pochette où l’accusé avait gardé son arme”, ont indiqué les procureurs.

Hunter Biden a plaidé non coupable des accusations l’accusant d’avoir menti sur sa consommation de drogue en octobre 2018 sur un formulaire d’achat d’une arme à feu qu’il a conservée pendant environ 11 jours. Il a reconnu avoir souffert d’une dépendance au crack au cours de cette période en 2018, mais ses avocats ont déclaré qu’il n’avait pas enfreint la loi. Hunter Biden a depuis déclaré qu’il avait arrêté de consommer de la drogue et qu’il s’était efforcé de changer sa vie.

Ses avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le dossier des procureurs mardi.

Ces poursuites pénales auraient pu être évitées grâce à un accord de plaidoyer l’année dernière, mais un accord avec les procureurs fédéraux a échoué et le fils du président se retrouve désormais confronté au spectacle d’un procès cette année alors que son père fait campagne. Il a été inculpé après l’échec de l’accord de plaidoyer lorsqu’un juge qui était censé signer l’accord a plutôt soulevé une série de questions sur l’accord.

Il avait initialement accepté de plaider coupable des accusations de délit fiscal et aurait également évité les poursuites pour armes à feu s’il était resté à l’écart des ennuis pendant deux ans. C’était le point culminant d’une enquête de plusieurs années menée par les procureurs fédéraux sur les relations commerciales du fils du président.

Ses avocats ont exhorté le juge à classer l’affaire des armes à feu, alléguant qu’il avait été « inculpé de manière sélective » à des fins politiques inappropriées. Ils ont fait valoir que le conseiller spécial David Weiss – qui est également procureur américain pour le Delaware et a été nommé à l’origine par l’ancien président Donald Trump – « a cédé sous la pression politique » pour porter des accusations plus sévères au milieu des critiques de l’accord de la part de Trump et d’autres républicains.

Les procureurs ont cependant déclaré qu’il n’y avait aucune preuve « pour étayer son allégation selon laquelle le pouvoir exécutif, dirigé par son père, le président Biden, et son ministère de la Justice, dirigé par le procureur général nommé par son père, ont autorisé des poursuites par le procureur et le procureur spécial des États-Unis. Avocat de leur choix dans un « but politique inapproprié ».

“Les accusations dans cette affaire ne sont pas inventées de toutes pièces ni dues à l’ancien président Trump. Elles sont plutôt le résultat des propres choix de l’accusé et ont été portées malgré, et non à cause, des bruits extérieurs émanant de politiciens”, ont écrit les procureurs.

La procédure pénale contre Hunter Biden se déroule également parallèlement aux efforts jusqu’à présent infructueux des républicains du Congrès pour lier ses relations commerciales à son père. Les républicains mènent une enquête de destitution contre le président Biden, affirmant qu’il était engagé dans un stratagème de trafic d’influence avec son fils. Mais les républicains de la Chambre ont mis fin mardi à leur projet de détenir Hunter Biden pour outrage au Congrès pour avoir défié une assignation à comparaître du Congrès dans le cadre de leur enquête en cours, citant des négociations avec ses avocats qui pourraient mettre fin à l’impasse.

Aucune preuve n’est apparue jusqu’à présent pour prouver que le président, dans son mandat actuel ou précédent, a abusé de son rôle ou accepté des pots-de-vin, bien que des questions aient été soulevées quant à l’éthique entourant les relations commerciales internationales de la famille Biden.