Des résidents ukrainiens évacués sous le feu russe – DW – 22/05/2024

De nombreuses traces de coups de feu étaient visibles sur la voiture de Vladyslav Efarov. Il a expliqué qu’un tireur d’élite russe avait récemment ouvert le feu sur lui et son collègue Yuri Yaremchuk. Les deux policiers ukrainiens se rendaient dans la ville de Vovchansk pour évacuer une femme âgée qui y vivait seule. Un véhicule blindé américain les a sauvés, a déclaré Yefarov, mais ils n’ont pas pu récupérer la femme.

Cela fait presque deux semaines que les deux hommes évacuent les habitants du nord de la région de Kharkiv, depuis que l’armée russe a repris son offensive sur L’Ukraine le 10 mai, dans les zones frontalières et, selon le gouvernement ukrainien de Kiev, ils ont occupé plusieurs villages.

Efarov a déclaré qu’il était dangereux de rester à Vovchansk à cause des combats. Il a déclaré que les Russes avaient bombardé des zones résidentielles avec des lance-missiles et de l’artillerie.

Nous avons suivi Yaremchuk vers Vovchansk. Avant de partir, il nous a dit que nous devions accélérer le plus possible lorsque nous approchions de la ville car l’armée russe tirait depuis là des missiles antichar guidés.

Vladyslav Efarov dit que la situation à Vovchansk devient de plus en plus dangereuse Image : Hanna Sokolova-Stekh/DW/DW

« Je serai prêt dans une minute »

Volodymyr est originaire de la partie sud de Vovchansk, où il n’y a actuellement aucun combat. Nous avons emprunté de nombreuses routes bordées de bâtiments bombardés pour nous rendre à la maison du vieil homme.

Soudain, la police a ordonné à tout le monde de s’allonger par terre car une bombe avait explosé à proximité.

Volodymyr n’était pas pressé. Il resta là, vêtu d’un short et d’un T-shirt, sortant des costumes et des chemises de l’armoire et les mettant dans un sac. Lorsque la police lui a demandé d’accélérer le rythme, il a simplement répondu : « Je serai prêt dans une minute ! Je dois juste me changer. » Toutes les fenêtres de sa maison ont été brisées lors du bombardement du bâtiment voisin.

Efarov soupira et porta les sacs déjà emballés jusqu’à la voiture. Il a vu un chien hirsute dans la cour, a trouvé une laisse et l’a mise au chien : « Tu viens aussi », dit-il. Pendant ce temps, Volodymyr regardait à nouveau autour de la cour, autour de la grange, comme s’il voulait se souvenir de tout avec précision. Accompagné par le bruit des explosions, le fourgon de police s’est finalement mis en route en direction du ville de Kharkiv.

Volodymyr a été accueilli à mi-chemin par sa fille Maryna, elle-même policière. Elle serra fort son père dans ses bras. Il y a eu des larmes de joie, mais aussi des reproches : « Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour évacuer ? » demanda-t-elle en secouant la tête d’un air désapprobateur lorsqu’elle vit tous les sacs.

« Mon cœur est lourd », a déclaré Volodymyr en serrant son chien dans ses bras. Et comme pour se justifier auprès de sa fille, il a ajouté : « J’ai 66 ans et je n’y retournerai pas. »

« C’est dur de quitter la maison », répondit-elle en essayant de réconforter son père avec un sourire.

Certaines personnes hésitent à quitter leur domicile, ne sachant pas si elles reviendront un jour. Image : Hanna Sokolova-Stekh/DW/DW

Vovchansk a été sous occupation russe pendant des mois en 2022

Vovchansk, située à seulement 10 kilomètres de la frontière russe, a été occupé dès le premier jour de la Invasion à grande échelle de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février 2022.

Yefarov a déclaré qu’il était alors impossible d’évacuer la population. Lui et ses collègues n’ont pu sortir que quelques armes et documents, se souvient-il. Certains de leurs collègues ont d’ailleurs accepté de collaborer avec les forces d’occupation.

Il a fallu deux mois avant que les Russes a accepté de laisser les habitants de Vovchansk partir vers le territoire sous contrôle ukrainien. Volodymyr et Maryna ont décidé de rester, mais elle a refusé de travailler avec les Russes lorsqu’ils lui ont proposé un marché.

La situation a changé après Les forces ukrainiennes ont libéré la ville à l’automne 2022, et depuis lors, les troupes russes le bombardent. Maryna part pour Kharkiv où elle est réintégrée dans la police, tandis que son père s’habitue peu à peu à la vie sous le feu.

L’Ukraine affronte l’offensive russe dans le nord-est Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Il ne reste plus que 200 habitants à Vovchansk

Sur les 17 000 habitants qui vivaient autrefois à Vovchansk, seuls 3 500 environ sont restés au début. Aujourd’hui, presque tout le monde a quitté la ville, selon la police, il ne reste plus que 200 personnes environ.

Plusieurs habitants récemment évacués ont rapporté que des soldats russes les avaient détenus de force dans des caves lorsqu’ils entraient dans la partie nord de la ville. Les habitants ont déclaré que lorsque les Russes ont finalement déménagé dans une autre rue, ils se sont précipités vers le point d’évacuation dans l’espoir de s’enfuir.

Les forces d’occupation auraient ordonné à une femme de soigner leurs blessés. Un autre homme, à qui il manque désormais un doigt, a déclaré qu’un soldat russe lui avait tiré dessus alors qu’il tentait d’entrer dans sa maison. Deux volontaires auraient disparu au cours des premiers jours de l’évacuation. Des voisins ont déclaré qu’ils avaient été abattus par des soldats russes.

Les évacués ont été emmenés dans un village à mi-chemin de Kharkiv. Beaucoup ne savaient pas ce qui allait se passer ensuite. « Nous avons passé six jours dans la cave », raconte Daria. « Il n’y avait plus aucun bâtiment dans notre rue. Tout était en feu après le bombardement. Il y avait des bombes non explosées dans mon jardin. »

Elle a expliqué qu’elle et sa famille ont dû trouver leur propre chemin jusqu’au point d’évacuation car la police n’a pas pu atteindre leur rue. « Nous avons fui vers la périphérie de Vovchansk au milieu d’attaques de drones et de bombardements, nous sommes passés devant un véhicule blindé de transport de troupes incendié », a déclaré Daria, la voix tremblante. Elle a dit qu’elle était triste de ne pas avoir pu emmener son chien lorsqu’elle est partie. La plupart des autres ont pu sauver leurs animaux de compagnie. Un homme avait un chaton blanc sous son pull et un autre chat dans son sac.

« Les gens sont désespérés »

Yefarov a déclaré qu’au début, certaines personnes avaient refusé d’évacuer. « Mais ensuite, ils ont appelé et ont voulu qu’on vienne les chercher. » Il a déclaré que la situation empirait et qu’il était devenu plus difficile pour la police d’entrer dans la ville, de sorte que les habitants devaient désormais trouver leur propre chemin jusqu’au point d’évacuation, qui se trouvait parfois à des kilomètres. « Les gens sont désespérés », a-t-il déclaré.

Puis est arrivé un appel d’un homme de Bilyi Kolodyas, un village au sud de Vovchansk. Mais lorsque la police est arrivée après un trajet cahoteux sur un chemin de terre, l’homme a déclaré qu’il avait changé d’avis et qu’il ne voulait finalement pas être évacué. Efarov a caché sa colère et est allé voir le voisin de l’homme, qui a également déclaré qu’il voulait rester. « Nous n’avons pas encore très peur ici », a-t-il déclaré.

Lorsque le téléphone a sonné à nouveau, deux femmes du village de Sosnovyi Bir étaient à l’autre bout du fil et demandaient à être appelées. Leur maison avait été touchée par un missile, selon eux. Mais lorsque la police est arrivée, les femmes n’étaient nulle part en vue, elles n’ont trouvé que quelques canards errant au milieu des décombres fumants.

La police a repéré les restes du missile sur la route et les a chargés dans leur véhicule. « Cela fait également partie de notre travail », a déclaré Yefarov : « Tout bombardement est un crime. Les restes d’armes sont des preuves matérielles que nous pouvons utiliser pour prouver la culpabilité des forces d’occupation. »

Cet article a été initialement publié en russe.