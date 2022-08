Des résidents terrifiés ont reçu l’ordre de fuir leurs maisons alors que des incendies de forêt ravagent les bois et que de la fumée s’échappe de la plage de Bournemouth

BNPS.co.uk (01202 558833) Photo : MaxWillcock/BNPS Sur la photo : une vue aérienne de l’incendie. Un grand feu de bruyère déchire une précieuse réserve naturelle à côté d’une plage nudiste alors que les conditions de sécheresse provoquent le chaos. L’incendie a commencé près de Knoll Beach et se propage à travers la lande sèche d’amadou sur la péninsule de Studland dans le Dorset. La chaine […] Crédit : BNPS

Les habitants TERRIFIÉS ont reçu l’ordre des pompiers de quitter leur domicile “pour leur propre sécurité” tandis que des incendies de forêt ravagent une forêt près de la plage de Bournemouth.

Aujourd’hui, de la fumée s’est élevée dans le ciel après qu’un grand incendie impliquant des sous-bois et des ajoncs ait éclaté à Studland Heath juste après 13 heures.

Des flots de fumée provenant d’un feu de prairie sur le Purbeck dans le Dorset peuvent être vus depuis la plage de Bournemouth Crédit : Hyde News & Pictures

L’incendie s’est déclaré à Studland Heath juste après 13 heures aujourd’hui Crédit : BNPS

Les services d’incendie ont déclaré que des équipages de Springbourne, Poole, Westbourne et Swanage étaient présents, avec d’autres équipages en route.

Les pompiers ont également demandé aux gens “de quitter la lande pour leur propre sécurité et d’éviter Ferry Road” alors que le Sandbanks Ferry a été suspendu.

Une porte-parole des services d’incendie et de sauvetage du Dorset et du Wiltshire a déclaré: “Nous avons été appelés à Studland Heath à 13 h 12 pour un grand incendie impliquant des sous-bois et des ajoncs.

“Nous avons des équipages de Springbourne, Poole, Westbourne et Swanage présents, avec d’autres ressources en route.

“Nous demandons aux gens de quitter la lande pour leur propre sécurité et d’éviter Ferry Road.”

Sandbanks Ferry a confirmé que son service de ferry est suspendu alors que les pompiers s’attaquent à l’incendie.

Un tweet se lit comme suit: “SERVICE DE FERRY SUSPENDU pour les véhicules en raison d’un grand incendie du côté de Studland, très près de Ferry Road. Nous vous tiendrons au courant – Service d’incendie sur place.”

La fumée peut être vue à des kilomètres dans la région, avec la fumée vue de Studland Beach, Sandbanks, Broadstone et Southbourne à Bournemouth.

Une personne dans la région de Studland a déclaré avoir dû “conduire à travers une épaisse fumée tout en retenant son souffle pour se rendre au ferry”.

Les pompiers à quelques kilomètres à l’intérieur des terres s’attaquent également à un grand incendie sur Ridgeway Hill près de Church Knowle dans les Purbecks, avec au moins trois équipes de pompiers sur les lieux.

D’autres pompiers se sont rendus sur le terrain pour aider à éteindre l’incendie.

Il est conseillé aux automobilistes d'”éviter” la route de Furzebrook depuis l’A351 en raison du nombre de pompiers dans la zone.

Une porte-parole des pompiers a déclaré: “Nous avons été appelés à un grand incendie sur le terrain à Ridgeway Hill, Church Knowle à 12 heures.

Nous avons des pompiers de Wareham, Swanage, Poole, Wimborne, Bere Regis et Hamworthy présents, utilisant des jets d’enrouleur de tuyau et des batteurs pour maîtriser le feu.

“Nous demandons aux gens d’éviter la route de Furzebrook depuis l’A351.”