Des résidents et des animaux de compagnie échappent à l’incendie d’une chambre tôt le matin à West Kelowna

Le service d’incendie de West Kelowna a répondu aux appels concernant une maison en feu tôt vendredi matin vers 2 h 40.

Les équipages sont arrivés dans une maison du quartier de Smith Creek pour trouver des flammes visibles et de la fumée provenant d’une chambre à coucher dans une maison.

Avec l’aide des équipes des stations Lakeview Heights et Glenrosa, l’incendie a été éteint rapidement, avec seulement quelques dommages mineurs à la maison. Les six occupants et les trois animaux de compagnie ont pu échapper à l’incendie.

L’un des occupants a été soigné sur place pour inhalation de fumée après avoir tenté d’éteindre le feu avant l’arrivée des équipes. Personne d’autre n’a été blessé.

La cause reste à déterminer mais elle a été jugée de nature accidentelle.

