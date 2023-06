Des résidents du Yukon partagent leur point de vue sur le 125e anniversaire

C’est l’afflux de personnes dû à la ruée vers l’or et l’achat par les États-Unis de l’Alaska voisin qui poussent le gouvernement canadien à établir le contrôle de la région nord le 13 juin 1898.

Aujourd’hui, alors que le territoire commémore ses 125 ans, les résidents veulent pousser le récit selon lequel le Yukon est plus que la ruée vers l’or du Klondike.

Lorraine Netro est une aînée de la Première nation Vuntut Gwitchin à Old Crow, la communauté la plus septentrionale du Yukon dans le cercle polaire arctique, avec une population d’environ 220 personnes.

Bien qu’elle soit satisfaite que le territoire fasse la une des journaux, elle a dit qu’il y avait toujours un « chaînon manquant » entre les histoires sur les gens et les lieux.

« Il ne s’agit pas uniquement de la ruée vers l’or et de l’invasion de nos territoires traditionnels. Il s’agit de nous, en tant que personnes au Yukon et au Canada, et de ce qui est vraiment important pour nous », a-t-elle déclaré mercredi à CTVNews.ca.

En plus de parler des découvertes minières d’il y a 125 ans, Netro espère que les Canadiens de tout le pays en apprendront davantage sur les Premières nations autonomes du Yukon.

« Nous contribuons à l’économie et au bien-être de ce territoire et du Canada, et nous ne sommes pas pleinement reconnus pour cela », a-t-elle déclaré.

En effet, plusieurs peuples autochtones ont joué un rôle clé dans l’essor du territoire.

Skookum Jim, également connu sous le nom de Jim Mason, était Tagish du Dak l’a Weidi Clandis. Lui et son équipage ont découvert de l’or dans le ruisseau Bonanza en 1897, ce qui a conduit à la ruée vers l’or du Klondike un an plus tard.

Netro a déclaré qu’en pensant à la commémoration de cette année, elle essaie d’avoir une approche équilibrée.

« Même si nous avons une histoire traumatisante que notre peuple a dû endurer, et le fait encore… Je célèbre aujourd’hui nos jeunes et nos leaders prometteurs. Ils sont culturellement forts et ils reprennent leur langue », a-t-elle déclaré.

« J’espère que mon message se présentera comme : ‘Hey ! Il y a des gens qui étaient ici avant l’arrivée des colons et nous avons une riche culture que nous pouvons partager.

Netro n’est pas le seul à espérer que la commémoration des 125 ans sensibilise au territoire.

Murray Lundberg a découvert les magnifiques paysages du territoire pour la première fois en 1985 lors d’un voyage de 10 jours. Il est immédiatement tombé amoureux de la terre et vit depuis sur le territoire.

« Le Yukon est l’un de ces endroits qui seraient formidables si le reste du Canada pouvait le voir », a-t-il déclaré mercredi à CTVNews.ca, admettant qu’il aimerait que les gens reconnaissent le territoire pour plus que la ruée vers l’or du Klondike.

Lundberg a travaillé comme chauffeur d’autobus touristique entre l’Alaska et le Yukon pendant 23 ans et a créé la page Facebook Yukon History and Abandoned Places pour sensibiliser le public à l’histoire du territoire.

En tant que passionné d’histoire, il est enthousiasmé par la célébration, mais s’est dit « surpris du peu de publicité » qu’elle reçoit.

« Je pensais qu’il y aurait des célébrations plus larges, mais ce n’est pas ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Pour commémorer les 125 ans, le gouvernement du Yukon a opté pour la distribution de fonds à de petits projets communautaires locaux par l’intermédiaire du fonds Yukon 125, plutôt que d’organiser de grands événements.

Le chef des Premières Nations des Kwanlin Dun, Sean Smith, a déclaré qu’il pensait que cette approche était un moyen pour les gouvernements territorial et fédéral de décoloniser les célébrations.

« Je pense que cela donne une certaine autonomie aux communautés pour qu’elles puissent choisir comment elles veulent célébrer… Cela signifie différentes choses pour différentes personnes », a déclaré Smith à CTVNews.ca mercredi.