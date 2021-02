Des résidents du Texas partagent des photos effrayantes alors que la tempête hivernale arrête la vie dans l’État américain

Des millions d’Américains sont aux prises avec des températures glaciales en l’absence d’électricité ou de chaleur. La tempête hivernale meurtrière a détruit les blocs d’alimentation alors même que les autorités se précipitaient pour rétablir l’électricité avant qu’une nouvelle explosion de neige et de glace ne sème davantage le chaos dans les endroits les moins équipés pour y faire face.

Près de 3,4 millions de clients aux États-Unis. étaient toujours sans électricité, et certains ont également perdu le service d’eau. Les responsables du Texas ont ordonné à 7 millions de personnes – un quart de la population du deuxième plus grand État du pays – de faire bouillir l’eau du robinet avant de la boire après des jours de températures record qui ont endommagé les infrastructures et gelé les tuyaux.

Les pires pannes aux États-Unis se sont de loin produites au Texas, où 3 millions de foyers et d’entreprises sont restés sans électricité mercredi midi. Plus de 200 000 clients supplémentaires étaient dans le noir dans quatre États des Appalaches, et presque autant dans le nord-ouest du Pacifique, selon poweroutage.us, qui suit les rapports de pannes de services publics.

Les images qui sortent du Texas vous feront frissonner, littéralement. Des glaçons suspendus au plafond, de la glace sortant des robinets d’eau, des piscines gelées et des calottes glaciaires tout autour.

Jetez un œil à quelques photos qui vous font froid dans le dos:

Alors que les gens font face à une vague de froid intense, le système devrait se déplacer dans le nord-est jeudi. Plus de 100 millions de personnes vivent dans des zones couvertes par un certain type d’avertissement, de veille ou d’avis météorologiques hivernaux, a déclaré le service météorologique.

Les conditions météorologiques extrêmes de cette semaine ont été imputées à la mort de plus de 30 personnes, dont certaines ont péri en luttant pour rester au chaud à l’intérieur de leurs maisons. Dans la région de Houston, une famille a succombé au monoxyde de carbone dans les gaz d’échappement de son garage. Une autre famille est décédée en utilisant une cheminée pour se réchauffer.

Les pannes liées aux conditions météorologiques ont été particulièrement tenaces dans l’Oregon, où certains clients sont sans électricité depuis près d’une semaine.