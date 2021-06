Des résidents du Gujarat affirment que le corps est devenu «magnétisé» après la vaccination contre le Covid-19

À la suite de la campagne de vaccination contre le covid-19, de nombreuses personnes à travers le pays ont prétendu présenter un effet magnétique dans le corps après avoir reçu le vaccin covid-19. Dans une autre affirmation récente, un homme de Banaskantha et un homme d’Upleta au Gujarat ont déclaré que des pièces de monnaie et des ustensiles se sont collés à leur corps, ce qui a maintenant déclenché une énorme discussion parmi les gens. Dans un autre cas où le vaccin n’a pas encore été pris, une grand-mère et son petit-fils de Surat auraient développé un effet magnétique.

Navinbhai Rawal, un résident de la société Navjivan (Jivanjyot), Palanpur, dont le siège est à Banaskantha, a déclaré qu’il y a quatre jours, alors qu’il dormait, il a soudainement senti des pièces de monnaie heurter son corps. En retirant les pièces, il aurait ressenti une sensation magnétique sur sa peau. Navinbhai s’est même montré prêt à faire un tomodensitogramme, mais une inquiétude s’est emparée de son esprit : une « sensation magnétique accrue » permettra-t-elle un balayage clair ? Passant l’idée de passer un examen médical, il a déclaré qu’il n’avait pas de problème avec la magnétisation de son corps.

Un incident similaire a été signalé à Surat, où deux membres de la famille, résidant à la Shubhashnagar Society dans la région de Parbat Patiya, seraient devenus magnétiques. Poonam Jagtap, dont la mère et le fils auraient montré des caractéristiques magnétiques, ne croyait initialement pas à un tel événement. Cependant, suite aux états magnétiques des membres de sa famille, elle aussi est restée confuse. Tous les membres de la famille Jagtap, à l’exception de l’enfant, ont été vaccinés.

Cependant, la vérité est que le vaccin Covid-19 ne provoque pas un tel état dans le corps.

Ces dernières semaines, des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux affirmant à tort que les objets métalliques accrochés au corps des personnes étaient le résultat du magnétisme créé par les vaccins ou les puces électroniques COVID-19.

Une nouvelle vidéo affirme que le magnétisme a été ajouté au vaccin afin de faire circuler l’ARN messager dans tout le corps. Le bras de vérification des faits du Press Information Bureau (PIB), PIB Fact Check, a déclaré que ces affirmations concernant les vaccins Covid-19 sont « sans fondement ».

« Les vaccins ne peuvent pas provoquer de réaction magnétique dans le corps humain. Les vaccins COVID-19 sont totalement sûrs et ne contiennent aucun ingrédient à base de métal. Il est courant de ressentir des effets secondaires bénins comme de légers maux de tête, une douleur ou un gonflement au site d’injection et une légère fièvre après avoir reçu le vaccin COVID-19 », a-t-il déclaré. « Ne soyez pas la proie de la désinformation sur les vaccins COVID-19 et obtenez vacciné », a ajouté.

La vidéo montre un homme de 71 ans de Nashik, dans le Maharashtra, qui prétend que des objets sont collés à son bras après avoir reçu la deuxième dose du vaccin. Après avoir reçu le deuxième coup, Arvind Sonar peut être vu en train de mettre des pièces de monnaie et de l’acier à son bras dans une vidéo désormais virale.

Recevoir un vaccin COVID-19 ne vous rendra pas magnétique, y compris sur le site de vaccination qui est habituellement votre bras, a indiqué l’agence sur son site internet. De plus, la dose typique d’un vaccin COVID-19 est inférieure à un millilitre, ce qui n’est pas suffisant pour permettre aux aimants d’être attirés vers votre site de vaccination même si le vaccin était rempli d’un métal magnétique.

