Les capsules de la grande roue de Singapour étaient parsemées de pluie. Pas génial pour une vue plongeante sur la ville. Mais les travailleurs migrants qui montaient sur l’attraction Singapore Flyer ne le dérangeaient pas. Il s’agissait d’une fraction d’au moins 20 000 travailleurs recevant une friandise, de la part de membres du public et d’entreprises. L’initiative ItsRainingRaincoats a commencé à demander que des billets soient donnés aux travailleurs en janvier. Un bénévole a estimé que c’était un moyen efficace d’utiliser les bons touristiques du gouvernement, a déclaré la fondatrice Dipa Swaminathan. Les citoyens de Singapour âgés de 18 ans et plus ont reçu 100 dollars de Singapour (74,30 dollars) en bons. Ils devaient le dépenser pour des attractions, des hôtels et des visites – des entreprises qui ont perdu des revenus pendant la pandémie de coronavirus.

