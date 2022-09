Des résidents de la Floride partagent des vidéos de maisons et de routes détruites par la fureur des inondations

L’ouragan Ian s’est abattu sur la côte du golfe de Floride, déclenchant une catastrophe. Il a touché terre à 15 h 05 HAE (19 h 05 GMT) près de Cayo Costa, une île-barrière juste à l’ouest de Fort Myers, en tant qu’ouragan de catégorie 4, avec des vents soutenus allant jusqu’à 150 milles à l’heure (241 km à l’heure), le Le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis a rapporté, selon Reuters. C’est l’un des ouragans les plus violents que les États-Unis aient connus ces dernières années. Des visuels déchirants sont apparus sur les réseaux sociaux alors que les gens étaient sous le choc de la fureur de l’ouragan.

Des vidéos partagées par des résidents de Floride montrent des portes qui se déforment sous la montée des eaux et des maisons inondées. L’un d’eux a également montré des personnes à l’intérieur d’un avion secouées par l’ouragan. La ville de Fort Myers Beach, comme l’a rapporté Reuters, a été presque submergée. L’île de Sanibel, elle aussi, pouvait être vue secouée par la force des eaux jaillissantes.

Mise à jour sur l’OURAGAN IAN : voici à quoi il ressemble maintenant à l’extérieur de notre hôtel, juste en face du pont de l’île de Sanibel. Les vents d’environ 140 MPH et les ondes de tempête ont envahi la zone de la piscine et l’eau monte rapidement. #hurricaneian pic.twitter.com/oOoo3x0a1j

Nous étions dans le mur des yeux de Cat. 4 #Ouragan #Ian pendant plus de 5 heures et le dos était le pire.

Je n’ai rien vécu de tel depuis plus de 30 ans @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm

—Mike Seidel (@mikeseidel) 29 septembre 2022