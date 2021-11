Des résidences de travailleurs du sel submergées au Belize en Amérique centrale ont été déterrées

Une étude récente a révélé comment l’ancienne civilisation d’Amérique du Sud, les Mayas, maintenait un approvisionnement en sel dans des zones qui n’étaient pas le long de la côte. Les archéologues savaient que les anciens Mayas étaient technologiquement et intellectuellement avancés pour leur époque. Ils avaient construit des temples et des palais en pierre dans la forêt tropicale d’Amérique centrale et conservé les archives dynastiques des chefs royaux gravés dans la pierre. Cependant, ce qui restait un mystère pour les archéologues était de savoir comment les Mayas de l’intérieur maintenaient un approvisionnement en sel. L’auteur de l’étude Heather McKillop et son équipe ont creusé des cuisines au sel où la saumure était bouillie dans des pots en argile sur des feux dans des bâtiments en poteaux et en chaume préservés dans des sédiments sans oxygène sous le fond marin au Belize. Cependant, l’emplacement et les résidences des sauniers n’ont pas été clairs, laissant des interprétations possibles des travailleurs journaliers ou saisonniers venant de la côte ou même de l’intérieur des terres.

L’étude publiée dans la revue Ancient Mesoamerica, a été dirigée par l’archéologue McKillop de la Louisiana State University (LSU) et professeur agrégé à l’Université Texas-Tyler Cory Sills. Le duo a commencé l’étude à la recherche de résidences où vivaient les sauniers de l’intérieur des terres. Pour comprendre l’énergétique de la production de sel, les chercheurs se sont concentrés sur les articles exportés d’Ek Way Nal, où se trouve la saline de Paynes Creek. Les objets utilisés pour la recherche comprenaient des échantillons de bois provenant de bâtiments en poteaux et en chaume, et des tessons de poterie.

La datation au carbone des échantillons de bois a aidé les chercheurs à identifier une séquence de construction de bâtiments qui a commencé à la fin de l’époque classique à l’apogée de la civilisation maya et s’est poursuivie à l’époque où les dirigeants dynastiques des villes-états de l’intérieur perdaient le contrôle et finalement les villes ont été abandonnées par 900 après JC.

Dans leur étude, McKillop et Sills mentionnent une séquence de construction de bâtiments en trois parties avec des cuisines au sel, avec au moins une résidence et un espace extérieur où le poisson était salé et séché. Leur stratégie de datation au radiocarbone de chaque bâtiment a révélé une chronologie plus fine pour Ek Way Nal qu’ils utilisent pour plus de sites.

Dans une déclaration à LSU, McKillop a déclaré: « En utilisant le site bien étudié, Sacapulas, Guatemala, comme modèle, a bien fonctionné pour développer des attentes archéologiques pour différentes activités pour l’ébullition de la saumure dans une cuisine salée, une résidence et d’autres activités, y compris le salage poisson. »

