Des rescapés du conflit rencontreront le pape François au Congo

Commentez cette histoire Commenter

GOMA, Congo – Il a fallu des années à Marie Louise Wambale pour retrouver sa vie après que les combats entre le M23 et l’armée congolaise l’ont forcée à fuir avec presque rien il y a plus d’une décennie. Comme la plupart des catholiques ici dans l’est du Congo, elle espérait que le pape François pourrait apporter un message d’espoir à un moment où les rebelles du M23 représentent leur plus grande menace ici depuis 2012.

“Beaucoup de gens ont été déçus parce qu’ils voulaient l’accueillir chez nous, qu’il vienne ici et qu’il vive notre souffrance, qu’il la ressente de ses propres yeux”, a-t-elle déclaré. « Nous voulions qu’il la vive parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont fui la guerre. Il y a des mères enceintes qui ont accouché dans les camps dans de très mauvaises conditions – beaucoup de femmes et d’enfants souffrent ».

Maintenant, Wambale a été chargée de porter ce message à Kinshasa, où elle sera parmi les fidèles congolais choisis pour rencontrer personnellement le pape François.

Sa visite tant attendue au Congo et au Soudan du Sud cette semaine intervient après qu’il a reporté un voyage antérieur à la fin de l’année dernière qui comprenait à l’origine une escale dans l’est instable. L’insécurité, cependant, a monté en flèche au cours des mois qui ont suivi, de sorte que le pape limite sa visite à la capitale congolaise, Kinshasa.

“Il est clair pour tout le monde qu’il y a un danger. Mais le danger, je dirais, encore plus que pour le pape, c’est pour le peuple », a déclaré à l’Associated Press l’ambassadeur du Vatican au Congo, Mgr Ettore Balestrero.

Les exigences de sécurité pour protéger les personnes pour une messe papale seraient difficiles dans des circonstances ordinaires, mais encore plus délicates dans une zone déjà dangereuse comme l’est, a-t-il déclaré.

On estime que 2 millions de Congolais sont attendus à la messe à l’aéroport de Kinshasa le 1er février, ce qui, selon lui, en ferait le plus grand événement de foule de l’histoire récente du Congo.

Les combats dans l’est du Congo, qui compte plus de 120 groupes armés, ont mijoté pendant des années, mais ont culminé fin 2021 avec la résurgence du groupe rebelle M23, qui était en grande partie inactif depuis près d’une décennie. Les rebelles ont capturé des pans de terre et sont accusés par les Nations Unies et des groupes de défense des droits d’avoir commis des atrocités contre des civils.

L’est du Congo est également de plus en plus aux prises avec des violences liées aux militants islamistes. Plus tôt ce mois-ci, le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité d’avoir tué au moins 14 personnes et blessé des dizaines d’autres à cause d’une bombe qui a explosé à l’intérieur d’une église alors que les gens priaient.

Au Soudan du Sud, où le pape François se rendra après le Congo, la guerre civile empêche une visite depuis 2017. Malgré un accord de paix fragile signé il y a plus de quatre ans pour mettre fin à une demi-décennie de combats qui ont tué près de 400 000 personnes, la sécurité se détériore.

Alors que les affrontements à grande échelle se sont calmés, ces derniers mois, des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées par la violence entre les milices de jeunes soutenues politiquement dans les États du Haut-Nil et du Jonglei, déplaçant près de 40 000 personnes.

Une grande partie de l’accord de paix n’a pas été mise en œuvre et il y a des luttes intestines au sein d’une opposition éclatée. Les élections devraient maintenant avoir lieu en 2024 après un retard de deux ans, mais les préparatifs ont été extrêmement lents.

Les habitants disent qu’ils espèrent que la visite du pape poussera le gouvernement à se concentrer sur la paix.

« Que les dirigeants politiques du Soudan du Sud profitent de la visite du pape François et des autres dirigeants religieux comme une opportunité de changer les attitudes politiques pour faire prévaloir la paix et la stabilité », a déclaré Edmund Yakani, directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Community Empowerment for Progress. .

“Ce sera une honte après la visite du pape François que la violence meurtrière et inhumaine se poursuive entre les parties en conflit”, a-t-il ajouté.

Tout au long des décennies de guerre, l’église a joué un rôle central dans l’atténuation des conflits dans les deux pays.

Au Soudan du Sud, l’église a joué un rôle clé dans la négociation d’un accord de paix pour mettre fin à la première guerre civile en 1972. Elle a également créé le processus de paix entre les peuples dans les années 1990, qui a réconcilié les communautés et les dirigeants du sud en guerre pendant la seconde guerre civile, a déclaré John Ashworth, un missionnaire à la retraite qui a travaillé avec l’église au Soudan et au Soudan du Sud pendant 40 ans.

L’église a également contribué à faire avancer le référendum de 2011, qui a conduit à l’indépendance du pays vis-à-vis du nord. Et lorsque la guerre civile a éclaté en 2013, les chefs d’église ont risqué leur vie pour protéger les gens, a-t-il dit.

Au Congo, l’église catholique a servi de médiateur à la montée des tensions en 2016 après que le gouvernement a reporté les élections, créant un accord qui a conduit au vote de 2018, a déclaré Katharina R. Vogeli, fondatrice de CapImpact, une organisation de consolidation de la paix travaillant dans la région des Grands Lacs.

Les conseillers religieux disent que les habitants des pays où les problèmes sont extrêmement enracinés doivent être sortis d’un sentiment générationnel de terreur et d’anxiété.

“C’est le message d’espoir éternel qui transcende, ce dont les gens ont besoin”, a déclaré Ferdinand von Habsburg-Lothringen, expert en consolidation de la paix et ancien conseiller du Conseil des Églises du Soudan du Sud.

“L’église a un pouvoir énorme”, a-t-il dit. “Bien qu’ils n’aient pas nécessairement de pouvoir politique, ils ont une autorité morale”, a-t-il déclaré.