Des requins-marteaux encerclent les baigneurs de Floride dans une vidéo virale

Les amateurs de plage en Floride ont poussé des cris lorsqu’un groupe de requins-marteaux les a encerclés.

Des cris et des rires pouvaient être entendus par les adultes et les enfants à proximité alors que les ailerons des requins commençaient à émerger de l’eau pendant le week-end du Memorial Day à Pensacola.

La vidéo a été capturée par Jacqueline Lesso, de l’Alabama, qui était sur un bateau avec des amis le 29 mai et a compté plusieurs requins lors de l’enregistrement, a rapporté Fox 13 News.

« Ils arrivent ! » a déclaré une femme dans la vidéo.

Deux personnes assises sur un flotteur à proximité ne semblaient pas être dérangées par les requins-marteaux, tandis que la troisième a dit à quelqu’un de « se taire » quand ils ont dit que les requins étaient juste sous elle.

« Aucun des requins n’était agressif de quelque manière que ce soit et les cris étaient plus d’excitation que d’hystérie », a déclaré Lesso à Fox 13 News. « Une leçon apprise pour garder son sang-froid et rester calme. »

Les requins-marteaux sont connus pour habiter les eaux peu profondes de la côte atlantique de la Floride et sont classés au septième rang des attaques non provoquées contre les humains, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

