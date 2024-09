Des républicains répandent des insultes sans fondement sur les migrants haïtiens dans une ville de l’Ohio

D’éminents républicains, dont la campagne Trump et JD Vance, partagent des allégations fausses et non fondées selon lesquelles les migrants haïtiens dans une ville de l’Ohio mangent des animaux domestiques et des animaux sauvages locaux.

Les publications salaces et souvent racistes sur les réseaux sociaux affirment, sans preuve, que les migrants d’Haïti à Springfield, dans l’Ohio, volent des animaux domestiques et des animaux sauvages locaux tels que des canards et des oies et les massacrent pour les manger. De nombreux messages, notamment un partagé par le compte X Pour les républicains de la commission judiciaire de la Chambre, utiliser des images générées par l’intelligence artificielle pour montrer Donald Trump tenant et protégeant des chats et des canards, le présentant comme le sauveur de la ville. Ted Cruz, le sénateur républicain du Texas, partagé un mème de deux chats se faisant un câlin et disant : « S’il vous plaît, votez pour Trump afin que les immigrants haïtiens ne nous mangent pas. »

Le journal Springfield News-Sun signalé Lundi, la police n’a « reçu aucun rapport relatif à des animaux de compagnie volés et mangés ».

Les allégations semblent provenir d’un commentateur lors d’une réunion municipale locale, qui a déclaré que les migrants attrapaient des canards dans le parc pour les tuer et les manger, et de groupes Facebook locaux de surveillance de la criminalité. Elles ont ensuite été partagées sur d’autres plateformes de médias sociaux et ont fait la une du Daily Mail.

La désinformation sur les migrants à Springfield survient alors que la campagne de Trump a cherché à faire de l’immigration un problème clé, en liant Joe Biden et Kamala Harris aux villes non préparées à l’arrivée des migrants via la frontière sud. Le maire de Springfield, Rob Rue, est allé sur Fox de dire que l’administration Biden était responsable de « l’échec de villes comme la nôtre et de nous taxer au-delà de nos limites ».

La ville a vu un grand nombre de migrants en provenance d’Haïti, ce qui a aidé l’économie locale à résoudre les problèmes de personnel tout en augmentant la capacité de certains services comme les cliniques et les écoles. Le New York Times a rapportéUne politique de l’administration Biden fourni Le New York Times a accordé un statut de protection temporaire à des centaines de milliers de migrants haïtiens qui ont quitté leur pays d’origine en raison des violences en cours. Selon certaines estimations, jusqu’à 20 000 personnes en provenance d’Haïti sont arrivées dans la ville.

L’année dernière, un migrant conduisant une camionnette à l’extérieur de Springfield a percuté un bus scolaire, tuant un enfant, ce qui a renforcé les inquiétudes de certains résidents concernant l’immigration. Les coûts du logement ont également augmenté, ce qui a réduit les options pour les résidents à faibles revenus de tous horizons, rapporte le journal.

Lors des récentes réunions du conseil, les résidents ont appelé leurs élus à mieux gérer le nouveau flux de résidents. témoignage désormais viralune femme a déclaré qu’elle et son mari pourraient avoir besoin de déménager de leur maison en raison de problèmes persistants avec « des hommes qui ne parlent pas anglais dans ma cour avant, qui me crient dessus » et qui jettent des objets dans sa cour.

Certains ont également essayé d’attacher une femme qui était chargé récemment à Canton, dans l’Ohio, pour avoir prétendument tué puis mangé un chat qui affluait vers Springfield, une autre ville située à plus de 240 kilomètres de là. Elle ne semble pas être une migrante haïtienne.

Vance, le candidat républicain à la vice-présidence, s’est exprimé contre les migrants haïtiens dans l’Ohio pendant des mois et à nouveau publié « Les rapports montrent désormais que des animaux de compagnie ont été enlevés et mangés par des personnes qui ne devraient pas être dans ce pays. Où est notre tsar des frontières ? », a-t-il écrit, faisant référence à la vice-présidente Kamala Harris.

L’équipe de campagne de Trump a envoyé lundi un courriel accusant Kamala Harris d’être responsable des troubles à Springfield, déclarant : « Tout cela va arriver dans votre ville si Kamala Harris est élue en novembre. Il n’est pas nécessaire que cela se passe ainsi. Dès le premier jour, le président Trump lancera la plus grande opération d’expulsion massive de l’histoire des États-Unis, car il donnera toujours la priorité à l’Amérique et aux Américains. »

Lundi, le procureur général de l’Ohio, Dave Yost, un républicain, annoncé Il a déclaré qu’il utiliserait les ressources de son bureau pour « rechercher des moyens légaux pour empêcher le gouvernement fédéral d’envoyer un nombre illimité de migrants dans les communautés de l’Ohio ». Il a déclaré que son bureau « épuiserait toutes les possibilités » pour s’occuper des migrants. Parmi les plaintes des résidents, il a déclaré que les migrants auraient « tué des animaux sauvages pour se nourrir ».