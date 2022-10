Des reporters de CNN s’excusent d’avoir filmé une scène de meurtre de masse

Anna Coren et Daniel Hodge sont entrés illégalement dans une garderie thaïlandaise où 24 enfants ont été tués

Les journalistes de CNN, Anna Coren et Daniel Hodge, ont présenté des excuses pour intrusion sur les lieux du meurtre brutal de 24 enfants dans une garderie thaïlandaise. Le couple a été interrogé par la police et a accepté de quitter la Thaïlande.

Les journalistes sont entrés dans un centre pour enfants de la ville d’Uthai Sawan, où un homme a tiré et poignardé des gens avant d’assassiner sa propre famille et de se suicider la semaine dernière. 36 personnes ont été tuées, dont 24 enfants. Au moins une douzaine d’autres ont été blessés.

“Mes plus sincères excuses au peuple thaïlandais, en particulier aux familles des victimes”, Coren a déclaré dans une vidéo diffusée dimanche par les médias thaïlandais. “Nous savons que votre pays traverse une période douloureuse et nous ne sommes jamais venus ici pour causer plus de chagrin.”

La vidéo semble avoir été filmée à l’intérieur d’un poste de police.

L’équipe de CNN, dont la journaliste australienne Anna Coren, 47 ans, et le caméraman britannique Daniel Hodge, 34 ans, ont présenté leurs excuses au peuple thaïlandais et au pays pour leur couverture médiatique du massacre dans la pépinière de la province thaïlandaise de Nong Bua Lamphu.#DaycareAttack #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/PLz2TekSY5 – La Nation Thaïlande (@Thenationth) 10 octobre 2022

Coren et Hodge ont été accusés d’intrusion et de filmer une scène de crime sans autorisation. Dans un communiqué publié dimanche, CNN a déclaré qu’ils avaient reçu l’autorisation des responsables du département thaïlandais de la santé travaillant sur les lieux, mais qu’ils avaient découvert par la suite “que ces fonctionnaires n’étaient pas autorisés à accorder cette autorisation.”

La police thaïlandaise a abandonné les charges, mais a infligé une amende à Coren et Hodges pour avoir travaillé comme journalistes alors qu’ils étaient titulaires d’un visa touristique. Le couple a volontairement accepté de quitter la Thaïlande, a rapporté la BBC.

La police a enquêté sur l’incident après que le Club des correspondants étrangers de Thaïlande ait condamné les actions des journalistes.

“Ce n’était pas professionnel et une grave violation de l’éthique journalistique”, le club de la presse a déclaré dans un déclaration Samedi.

“CNN quant à lui devrait répondre à une question simple. L’un de leurs équipages se serait-il comporté de la même manière sur une scène de crime grave aux États-Unis ?

Sur les réseaux sociaux, les commentateurs thaïlandais n’étaient pas satisfaits de la déclaration de CNN et des excuses de Coren. “Parachuter pendant 15 minutes pour obtenir des sols tachés de sang d’une scène où plus de 20 enfants viennent d’être abattus n’humanise rien”, un blogueur du crime a écrit sur Twitter. « Tu voulais du gore. Va au diable.”