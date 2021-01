L’effort de nettoyage se poursuit en Croatie après que le pays a été secoué par le tremblement de terre le plus violent en 140 ans.

Un tremblement de terre de magnitude 6,3 a frappé mardi au sud-est de la capitale Zagreb, tuant au moins sept personnes, dont une fille de 12 ans.

Jeudi matin, alors que les survivants tentaient de ramasser les morceaux, le centre de la Croatie a été frappé par une série de répliques.

Dans la ville de Petrinja, près de l’épicentre, les survivants ont été hébergés temporairement ou sont logés dans leur voiture.

Le président croate Zoran Milanovic a salué les efforts de redressement et a déclaré que ce n’était pas le premier nouveau départ de la Croatie.

« Malheureusement, il y a eu beaucoup de ces nouveaux départs dans notre histoire, et Majske Poljine et Strasnice, des villages comme celui-là, ont été les plus touchés », a-t-il déclaré. « Cinq personnes ont été tuées ici hier – que puis-je dire – [an] maléfice.

« Je souhaite remercier tous ceux qui sont impliqués dans l’aide aux gens ici, en particulier l’armée croate. »

Le Comité international de la Croix-Rouge a déployé son personnel croate dans la zone touchée par le séisme et met en garde contre la propagation possible du coronavirus au milieu de l’urgence. Des centaines de personnes ont cherché refuge dans différentes régions du pays, augmentant le risque de transmission.

