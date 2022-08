Des repas végétariens d’été faciles et délicieux vous aideront à étirer votre budget alimentaire

Les légumes d’été colorés remplis d’antioxydants, de vitamines et de minéraux sains sont faciles à cueillir pour des repas simples et peu coûteux.



Les lundis sans viande, rencontrez la générosité de l’été : une grande variété de légumes d’été frais et colorés maintenant disponibles dans les épiceries, les jardins potagers et les marchés fermiers. Nous parlons d’épis de maïs dorés et ensoleillés, d’aubergines violet foncé, de betteraves rouges, de poivrons de toutes les teintes, sans oublier les tomates, les courgettes, les haricots verts, les concombres, etc. Avec un peu de préparation simple, ils sont prêts à occuper le devant de la scène dans votre assiette, renforçant la joie de l’été.

“Les légumes dans notre alimentation offrent de nombreux avantages. Et lorsque vous créez un repas centré sur eux, vous prenez des mesures pour améliorer et maximiser votre santé”, déclare Liz Moore, auteur d’un livre de cuisine sain pour le cœur et diététiste à Harvard. -centre médical Beth Israel Deaconess affilié.

Centrer des légumes sains dans votre assiette

Faire des légumes les vedettes d’un repas fait partie du mouvement « centré sur les légumes », qui enseigne aux gens comment transformer même les légumes moyens en entrées et accompagnements créatifs. La tendance donne aux légumes des saveurs audacieuses en les grillant, en les superposant, en les caramélisant ou en les rôtissant – des étapes que vous pouvez suivre avec un gril de jardin ou une poêle à frire.

Les repas végétariens d’été ont de nombreux avantages importants pour la santé. “Les légumes comme les aubergines et les betteraves de toutes les couleurs sont riches en fibres, dit Moore. “Une alimentation riche en fibres aide à réduire le cholestérol et est liée à la santé cardiaque, à la santé digestive et au maintien d’une glycémie stable. Pour ceux qui essaient de perdre du poids, les légumes sont faibles en calories et fournissent du volume, ce qui aide à rester rassasié.”

Les légumes d’été contiennent également une grande variété de vitamines, de minéraux et de composés phytochimiques essentiels (produits chimiques végétaux bénéfiques) comme les flavonoïdes. “Par exemple, les caroténoïdes contenus dans les tomates cuites sont riches en lycopène, qui est associé à l’inhibition de la croissance du cancer et à la stimulation du système immunitaire. Et les betteraves sont une bonne source de folate et de potassium”, explique Moore.

Trois repas de légumes d’été faciles

Vous vous demandez quoi faire de la récolte colorée qui s’offre à vous ? Moore suggère de rester simple en faisant un repas de légumes accompagnés de grains entiers ou de légumineuses (haricots ou lentilles). Voici trois repas qui remplissent l’addition.

Steak d’aubergine grillé avec salade de concombre, tomate, oignon, pois chiche et feta

Trancher une aubergine (de la racine à la tige) en “steaks” de trois pouces d’épaisseur. De chaque côté, arrosez d’huile d’olive et d’un peu de poivre noir. Griller des deux côtés jusqu’à tendreté. Couper en dés deux tomates, un concombre et un demi-oignon rouge. Ajouter une boîte de pois chiches rincés et égouttés. Mélanger avec une vinaigrette d’huile d’olive, un peu de vinaigre de vin rouge et de l’origan au goût. Servir la salade sur le steak d’aubergine. Garnir de quelques dés de fromage feta, si vous le souhaitez.

Poche pita végé avec gaspacho

Mettez quelques tomates, un concombre, un poivron vert, un demi-oignon rouge, des croûtes de pain et un peu d’huile d’olive dans un mixeur. Mélanger jusqu’à consistance épaisse ou plus fine, selon votre préférence. Ajouter du sel, du poivre et du cumin au goût, en mélangeant pendant quelques secondes de plus. Réfrigérer pendant 30 minutes. Ouvrez un pita de blé entier et étalez une cuillère à soupe de houmous à l’intérieur. Ajoutez des tranches de courgettes et de carottes, ainsi que de la roquette, des feuilles de salade ou d’autres légumes qui vous plaisent. Servir le pita avec une demi-tasse de gaspacho.

Poivrons rouges farcis au quinoa

Basé sur une recette du livre de recettes Hungry Heart du BIDMC CardioVascular Institute par Liz Moore, RD, LDN

Couper les poivrons en deux, retirer les graines et les déposer côté ouvert vers le haut sur un plat. Mélangez du quinoa cuit, des tomates en dés et du maïs en épi (vous pouvez d’abord faire griller le maïs et couper les grains pour une touche estivale spéciale). Ajoutez du fromage cheddar râpé faible en gras, des haricots noirs en conserve (rincés), un œuf et quelques épices au goût, comme un peu de cumin, de la poudre de chili, du sel et du poivre. Utilisez le mélange pour farcir uniformément les poivrons, puis faites-les cuire sur le gril dans un panier à griller pendant environ 30 minutes. Vous pouvez aussi les faire cuire au four à 350°F sur une plaque à biscuits ou dans une rôtissoire en vérifiant à 30 minutes si elles sont cuites.

D’autres idées incluent

brochettes de légumes grillés avec des morceaux d’aubergines, de courgettes, de tomates cerises et de champignons. Servir sur un lit de laitue et ajouter un peu de fromage de chèvre.

des pâtes de blé entier avec un mélange de légumes sautés qui vous plaisent.

salade verte avec de la laitue frisée, des haricots verts crus, des tomates cerises, des olives Kalamata ou noires et un demi-œuf dur. Garnir d’une vinaigrette que vous aimez.

Les combinaisons de légumes d’été que vous choisissez peuvent dépendre du coût, des préférences gustatives et du temps que vous souhaitez passer à cuisiner. Si vous êtes pressé, optez pour une salade. Si vous avez plus de temps, essayez de griller ou de faire sauter des légumes.

Enfin, soyez ouvert à l’inspiration de la prime que vous voyez sur le marché. “Concentrez-vous sur une variété de couleurs dans les légumes que vous choisissez. Plus il y a de couleurs dans l’assiette, plus vous consommerez de nutriments”, déclare Moore. “Et essayez quelque chose de nouveau. Explorez des légumes que vous n’avez jamais essayés auparavant ou de nouvelles méthodes de cuisson. Considérez-le comme l’une des glorieuses aventures de l’été.”