Selon les mots de la célèbre nutritionniste Rujuta Diwekar, « jitna packet khulta hai, utna pet foolta hai ». Elle affirme que sous le couvert de vendre des produits comme «sains» basés sur un ingrédient, nous, les consommateurs, avons tendance à ignorer tous les autres ingrédients qui rendent le produit impropre à la consommation.

Dans le cadre de son projet RD Fitness 2019, elle a révélé de nombreux malbouffe cachés ou malbouffe camouflés comme des aliments sains que vous et vos enfants mangez tous les jours. Un exemple classique est la tendance actuelle à passer aux fibres et aux biscuits digestifs en pensant qu’ils sont des homologues plus sains. Ces biscuits promettent d’être faits d’ingrédients sains comme l’avoine, le ragi, la farine de blé entier, etc. Mais la vérité est que ces biscuits ont tellement de sucre ajouté et d’autres ingrédients malsains pour les rendre savoureux que le point est complètement perdu. En fait, le mantra nutritionnel de Rujuta Diwekar est aussi simple que « Ad hai to bad hai ». Elle ne jure que par toutes sortes d’aliments produits localement et nous savons certainement pourquoi.

La «malbouffe» est essentiellement tout aliment hautement transformé, riche en calories et pauvre en nutriments. La malbouffe est également généralement riche en sucres ajoutés, en sel et en graisses saturées ou trans. Certaines preuves indiquent que la malbouffe est aussi addictive que l’alcool et les drogues.

Un autre terme qui est souvent utilisé à proximité est «Fast food», dans lequel la nourriture est préparée rapidement et est consommée rapidement ou sortie. Bien qu’il existe un nombre croissant d’options de restauration rapide plus saines, la plupart des fast-foods peuvent encore être classés dans la malbouffe.

Même après avoir connu ces constituants dommageables; L’emballage alléchant, le goût appétissant et le marketing irrésistible attirent même les plus volontaires. Outre le marketing contraire à l’éthique, les plates-formes de livraison de nourriture en ligne ont également contribué au scandale de l’obésité en permettant à la malbouffe à prix réduit disponible au bout des doigts de tous.

Il est absolument essentiel que nous commencions à identifier les sources où les gens peuvent facilement accéder à ces malbouffe pour les aider à trouver des alternatives plus saines.

Et comme vous vous en doutez, la fréquence compte pour l’impact de la malbouffe sur votre santé. La surconsommation régulière de malbouffe et de boissons riches en calories, en sucre et en matières grasses est l’un des principaux facteurs menant à la prise de poids et, au fil du temps, à l’obésité. Une alimentation de mauvaise qualité riche en malbouffe est liée à un risque plus élevé d’obésité, de dépression, de problèmes digestifs, de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2, de cancer et de décès prématuré. Nous prenons de nombreuses décisions sur les aliments que nous mangeons et chaque jour, nous sommes encouragés et nous avons la possibilité de manger les aliments les moins sains.

Le fait que l’obésité en soi est une maladie ne doit pas non plus être ignoré. Selon l’enquête nationale sur la santé de la famille – 4 (NFHS-4) – 4% de tous les adultes en Inde âgés de 15 à 49 ans sont obèses et 20% sont en surpoids. Quant aux enfants, 1,25% sont obèses et 3,75% sont en surpoids. Plus de 25% de la population urbaine était en surpoids ou obèse.

L’industrie de la santé ne bénéficie pas financièrement du traitement de l’obésité par des conseils nutritionnels. En fait, ils gagnent beaucoup plus grâce aux maladies liées au mode de vie qui affligent les personnes atteintes d’obésité à long terme. Si nous voulons vraiment réduire la prévalence des maladies liées au mode de vie dans notre population, nous devrons trouver des moyens de motiver les gens à éviter la malbouffe qui cause l’obésité et les maladies associées.

Avec l’élan accru en direction du ‘Fit India Movement’ qui vise à rendre les Indiens 1,3 crore en forme et en bonne santé, nous pensons que le gouvernement devrait prendre des mesures supplémentaires pour éradiquer l’obésité chez les Indiens de la manière mentionnée ci-dessous

• Imposition de lourdes taxes sur la malbouffe pour décourager les mauvaises habitudes alimentaires. Le gouvernement du Kerala a imposé une taxe sur la malbouffe en 2016. 79% des gens sont en faveur d’une «taxe du péché» sur les aliments riches en graisses, en sucre et en sel, a révélé une enquête en ligne menée par les cercles locaux en 2017.

• Introduire une interdiction générale de la publicité alimentaire HFSS. Il devrait y avoir une interdiction des publicités pour la malbouffe à la télévision, en particulier les chaînes pour enfants. Walt Disney a déjà pris les devants et arrêté les publicités sur la malbouffe sur leurs chaînes dans le cadre de l’autorégulation. 88% veulent que la publicité pour la malbouffe soit interdite sur les chaînes pour enfants à la télévision, a révélé une enquête en ligne.

• Le gouvernement devrait promouvoir une alimentation saine et ne propager aucun gaspillage alimentaire dans les écoles.

• Les étiquettes des aliments trompeuses devraient être examinées et le marquage clair du sucre, des graisses saturées et d’autres ingrédients malsains devrait être mis en évidence en gras.

• Reconnaissance de l’obésité comme maladie. Demandez aux assureurs d’ajouter l’obésité à la liste des maladies couvertes par les produits d’assurance.

Dans un développement majeur, la Haute Cour de Delhi a statué dans Uday Foundation for Congenital Defect and Rare Blood Groups vs. Union of India que la malbouffe – riche en graisses, en sucre et en sel (HFSS) – doit être restreinte dans les écoles et un 50- rayon de mètre. Des directives à ce sujet ont été élaborées par le Comité consultatif central formé en vertu de la Loi sur la sécurité et les normes alimentaires (FSS).

Un autre aspect réglementaire est l’étiquetage des aliments. Il sert de principal lien de communication entre le fabricant et le conditionneur de denrées alimentaires d’une part et le distributeur, le vendeur et l’utilisateur ou le consommateur d’autre part. Conformément aux règlements FSS (étiquetage et affichage), 2020; les consommateurs sauront désormais également la teneur en sel et en autres éléments nutritifs de chaque portion, car la taille de la portion serait indiquée sur l’emballage.

La déclaration du sucre ajouté a également été rendue obligatoire. Cela aidera les consommateurs à comprendre la nature et la quantité de sucre dans le produit et ils pourront faire la différence entre les sucres ajoutés et naturels. Ce sont toutes des étapes dans la bonne direction.

À l’ère de la concurrence acharnée, une publicité est un outil majeur grâce auquel les marques se créent une niche de consommation. Cependant, ce faisant, ils recourent souvent à des pratiques comme le bouffage, tromperie qui conduit à une publicité trompeuse de la part des fabricants de produits alimentaires et de santé. Ces malversations appellent une intervention réglementaire urgente.

La malbouffe n’est pas seule présente sur le marché indien mais aussi dans la cuisine indienne. Pour l’Inde, c’est un sujet de grave préoccupation car l’Inde est la capitale mondiale du diabète et la nourriture traditionnelle indienne est exempte de tout danger pour la santé, mais n’a pas réussi à rattraper son retard en termes de présence dans l’état d’esprit indien.

Dans le scénario actuel, la façon dont nous regardons les lois relatives aux entreprises de malbouffe est importante non seulement du point de vue des risques pour la santé, mais aussi pour bien comprendre quelle est la norme de nourriture qui nous est servie, pour faire un choix éclairé pour notre santé. .

M. Vishal Gondal est fondateur et PDG de GOQii