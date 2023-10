Des renseignements qui auraient été divulgués aux suspects leur auraient donné un avantage, selon le procès d’Ortis

Les documents que Cameron Ortis est accusé d’avoir divulgués à des associés présumés d’un syndicat international de blanchiment d’argent auraient pu aider les cibles à garder une longueur d’avance sur la police, a déclaré un officier de la GRC au jury lors de son procès mercredi matin.

Le sergent. Peter Neily, un vétéran de la GRC depuis 19 ans, a expliqué son rôle dans le Projet Ace, l’enquête de la GRC visant à déterminer qui divulguait des renseignements policiers top-secrets.

Leur traque mènera éventuellement les enquêteurs à Ortis, alors directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la GRC.

Ortis, 51 ans, fait face à six accusations, dont quatre pour violation de la loi sur la sécurité de l’information. Il est accusé d’avoir partagé des informations opérationnelles spéciales « intentionnellement et sans autorisation » avec Salim Henareh et Muhammad Ashraf. Il fait également face à une accusation de tentative de partage d’informations opérationnelles spéciales avec Farzam Mehdizadeh.

Les rapports des services de renseignement de la GRC déposés en preuve au cours du procès montrent que la GRC enquêtait sur ces trois hommes pour des liens potentiels avec Altaf Khanani, un homme recherché à l’échelle internationale soupçonné de blanchiment d’argent pour le compte de terroristes.

Après que la police a piraté une clé USB cryptée trouvée dans l’appartement d’Ortis, elle a découvert des rapports de renseignement top-secrets sur les trois hommes appartenant à la GRC et au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l’agence de renseignement financier du Canada, a appris le tribunal.

Des documents montrent que la GRC voulait porter des accusations

Neily a déclaré avoir découvert des documents au cours de l’enquête du Projet Ace contenant des détails d’une enquête de Five Eyes sur le réseau Khanani et confirmant que les renseignements avaient « identifié un certain nombre de sujets canadiens qui agissent comme des agents de Khanani ». D’autres documents découverts montrent que Henareh, Ashraf et Mehdizadeh étaient sur le radar de la GRC.

Neily a déclaré que les documents trouvés dans l’appartement d’Ortis correspondaient aux documents récupérés auprès des trois hommes.

« Essentiellement, il s’agit d’identifier les cibles d’une enquête criminelle importante », a déclaré Neily.

« Cela permettrait au destinataire d’avertir ces individus qu’ils faisaient l’objet d’une enquête. »

La GRC a commencé à enquêter sur l’homme d’affaires torontois Salim Henareh dès 2007 pour blanchiment d’argent potentiel, selon des documents judiciaires. (Facebook)

La Couronne a déclaré que les informations trouvées sur la clé USB trouvée dans l’appartement d’Ortis suggéraient qu’il rassemblait des informations à partager avec Mehdizadeh, y compris des informations sur une enquête de la US Drug Enforcement Administration (DEA) à Miami et une enquête basée à Montréal.

Les documents de la GRC présentés au jury montrent que la GRC avait « pour objectif de porter des accusations au Canada si possible ». Les notes compilées par Ortis suggèrent que Mehdizadeh figurait sur une liste de surveillance du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et qu’un informateur confidentiel était impliqué.

« Il y a des choses révélées dans ces informations qui sont significatives et qui, si elles étaient partagées avec la cible d’une enquête policière, auraient des conséquences importantes », a déclaré Neily.

Neily a déclaré au jury que, sur la base des notes récupérées sur la clé USB trouvée dans l’appartement d’Ortis, il pensait que l’objectif d’Ortis était de contacter Khanani.

Le Département d’État américain a accusé Khanani, autrefois décrit dans un article de presse comme « l’un des fraudeurs les plus recherchés au monde », d’avoir blanchi des milliards de dollars pour le crime organisé et des groupes terroristes, notamment Al-Qaïda et les talibans.

Khanani a été arrêté en Floride à l’automne 2015. Il a plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l’argent.

Henareh et Achraf ont parlé avec un officier de la GRC

Le tribunal a appris comment Henareh a dit à Neily qu’il avait reçu un colis en mars 2015 contenant une lettre d’accompagnement, un résumé de divulgation de CANAFE de 11 pages et un DVD contenant d’autres documents de CANAFE, et qu’il l’avait remis à son avocat.

Ashraf a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait eu connaissance des e-mails envoyés à la messagerie de son entreprise par un utilisateur nommé « blindbat » qu’en réponse à des enquêtes de police en 2019. Neily a déclaré que ces e-mails avaient été obtenus grâce à une ordonnance de production.

Mehdizadeh a fui le pays et Neily a déclaré que son fils n’était pas disposé à coopérer avec la police. La police a pu récupérer certains courriels grâce à une ordonnance de production.

Selon l’énoncé conjoint des faits, lors d’une entrevue avec la GRC fin 2019, Khanani a déclaré à la police qu’il n’avait pas reçu de message lui proposant de fournir des renseignements.

Ortis est également accusé d’avoir divulgué des informations opérationnelles spéciales à Vincent Ramos, chef d’une entreprise accusée de vendre des téléphones cryptés à des criminels, notamment au réseau Khanani et aux cartels de la drogue.

Ortis a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Sa défense a déclaré aux journalistes qu’elle pensait pouvoir prouver qu’il avait « le pouvoir de faire tout ce qu’il a fait ».

Les avocats de Henareh affirment qu’il a « fait l’objet d’une enquête approfondie de la GRC et qu’il a été complètement disculpé ».

CBC a tenté de contacter Ashraf pour obtenir une réponse par l’intermédiaire de son entreprise, mais n’a pas encore reçu de réponse.